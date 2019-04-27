Система надзора за рабочими на складах Amazon может автоматически увольнять людей

Информация о высоких требованиях компании Amazon к производительности труда своих сотрудников расследовалась уже не один раз. Согласно новым данным, Amazon не только отслеживает эффективность работы своих складов, но и имеет систему, способную в автоматическом режиме увольнять не соответствующих требованиям сотрудников.

Представитель Amazon сообщил изданию Business Insider, что за период с августа 2017 года по сентябрь 2018 года на одном из предприятий Amazon в Балтиморе было уволено более 300 работников по причине низкой производительности их труда, однако общее количество увольнений сотрудников за последние 2 года сократилось по всей Северной Америке.

Так, система Amazon мониторит так называемый показатель «время бездействия», основанный на количествах и длительности перерывов в работе. Из-за этого часть работников может чувствовать столь большое давление со стороны системы компании, что они могут пропускать перерывы для справления физиологических потребностей. В случае определения системой невыполнения сотрудником поставленных задач, она в автоматическом режиме выдаст предупреждение и отменит их работу, хотя пересмотреть решение системы может инспектор. Также Amazon заявила, что для не выполняющих свои обязанности сотрудников проводится обучение.

Заметим, что сотрудники являются живыми людьми, а не роботами, в связи с чем эффективность их труда не может постоянно быть максимальной. Не смотря на это, Amazon широко применяет подобные способы контроля и повышения производительности труда. Например, доставщики заказов Amazon сообщали, что это вынуждает их превышать скорость езды, нарушать правила и даже справлять нужду в бутылки прямо в транспортных средствах или в непосредственной близости от них.