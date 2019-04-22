Для чего используются голосовые помощники? Исследование Microsoft

72% владельцев смартфонов пользуются голосовыми помощниками. Об этом свидетельствуют результаты исследования Microsoft.

Отчёт компании основан на двух опросах. Первый был проведён в середине 2018 года и включает международную выборку, а второй состоялся в 2019 году и охватывает 5000 американских пользователей.

Исследование также выявило, что 35% респондентов использовали «голосовой поиск» через умную колонку.

Лидируют на рынке голосовые ассистенты от Google и Apple – Assistant и Siri. Каждый из них получил по 36% голосов, за ними следуют Alexa от Amazon (25%) и Cortana от Microsoft (19%). Последний используется преимущественно на десктопах.

При этом Google Assistant доступен на более чем миллиарде устройств, а на рынке умных колонок лидирует Amazon.

Главные области использования голосовых помощников

Как и во многих других отчётах, посвящённых голосовым помощникам, в данном отчёте не проводится чёткое различие между использованием через умные колонки и смартфоны.

В контексте обсуждения перспектив умных колонок Microsoft выделил следующие главные направления использования виртуальных ассистентов:

  • Быстрый поиск фактов – 68%
  • Запрос маршрута – 65%
  • Поиск компании – 47%
  • Исследование товара или сервиса – 44%
  • Составление списка покупок – 39%
  • Сравнение товаров или услуг – 31%
  • Добавление товаров в корзину – 26%
  • Покупка товаров – 25%
  • Обращение в службу поддержки или отдел по работе с клиентами – 21%
  • Предоставление обратной связи по товару/услуге – 19%

Некоторые из ответов в этом списке позволяют предположить, что речь идёт не только об умных колонках, но и смартфонах. В частности, что касается сравнения товаров и услуг.

Исследование также обнаружило, что 80% респондентов «удовлетворены» своим взаимодействием с цифровыми ассистентами, при этом 14% выбрали нейтральное отношение, а 6% — «недовольны».

Опасения в отношении виртуальных помощников

41% респондентов ответили, что у них есть опасения в отношении цифровых ассистентов. Эти опасения распределились следующим образом:

  • Незащищённость личной информации – 52%
  • Возможная запись разговоров и запросов – 41%
  • Нежелание, чтобы персональная информация или данные использовались – 36%

Шопинг

Что касается покупок с помощью голосовых помощников или умных колонок, то только 41% респондентов имеют такой опыт. Из них 6,5% остались им недовольны.

59% вообще не совершали покупок таким способом, при этом 27% из них не исключают, что сделают это в будущем.

Наконец, 54% респондентов считают, что в ближайшие пять лет смогут положиться на цифровых ассистентов в шопинге.

Напомним, что по данным CNBC, Facebook сейчас тоже работает над собственным голосовым помощником.


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