Для чего используются голосовые помощники? Исследование Microsoft

72% владельцев смартфонов пользуются голосовыми помощниками. Об этом свидетельствуют результаты исследования Microsoft .

Отчёт компании основан на двух опросах. Первый был проведён в середине 2018 года и включает международную выборку, а второй состоялся в 2019 году и охватывает 5000 американских пользователей.

Исследование также выявило, что 35% респондентов использовали «голосовой поиск» через умную колонку.

Лидируют на рынке голосовые ассистенты от Google и Apple – Assistant и Siri. Каждый из них получил по 36% голосов, за ними следуют Alexa от Amazon (25%) и Cortana от Microsoft (19%). Последний используется преимущественно на десктопах.

При этом Google Assistant доступен на более чем миллиарде устройств, а на рынке умных колонок лидирует Amazon.

Главные области использования голосовых помощников

Как и во многих других отчётах, посвящённых голосовым помощникам, в данном отчёте не проводится чёткое различие между использованием через умные колонки и смартфоны.

В контексте обсуждения перспектив умных колонок Microsoft выделил следующие главные направления использования виртуальных ассистентов:

Быстрый поиск фактов – 68%

Запрос маршрута – 65%

Поиск компании – 47%

Исследование товара или сервиса – 44%

Составление списка покупок – 39%

Сравнение товаров или услуг – 31%

Добавление товаров в корзину – 26%

Покупка товаров – 25%

Обращение в службу поддержки или отдел по работе с клиентами – 21%

Предоставление обратной связи по товару/услуге – 19%

Некоторые из ответов в этом списке позволяют предположить, что речь идёт не только об умных колонках, но и смартфонах. В частности, что касается сравнения товаров и услуг.

Исследование также обнаружило, что 80% респондентов «удовлетворены» своим взаимодействием с цифровыми ассистентами, при этом 14% выбрали нейтральное отношение, а 6% — «недовольны».

Опасения в отношении виртуальных помощников

41% респондентов ответили, что у них есть опасения в отношении цифровых ассистентов. Эти опасения распределились следующим образом:

Незащищённость личной информации – 52%

Возможная запись разговоров и запросов – 41%

Нежелание, чтобы персональная информация или данные использовались – 36%

Шопинг

Что касается покупок с помощью голосовых помощников или умных колонок, то только 41% респондентов имеют такой опыт. Из них 6,5% остались им недовольны.

59% вообще не совершали покупок таким способом, при этом 27% из них не исключают, что сделают это в будущем.

Наконец, 54% респондентов считают, что в ближайшие пять лет смогут положиться на цифровых ассистентов в шопинге.

Напомним, что по данным CNBC, Facebook сейчас тоже работает над собственным голосовым помощником.