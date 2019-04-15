Microsoft сообщил о взломе Outlook. Компания советует сменить пароли

Компания Microsoft начала рассылать уведомления некоторым пользователям почты Outlook о том, что к данным аккаунтам имели доступ хакеры. Об этом сообщает The Verge, пишут AIN.UA .

Из-за проблем с безопасностью в службе поддержки некоторые аккаунты были доступны в период с 1 января по 28 марта 2019 года. Согласно заявлению компании, хакеры могли просматривать почтовые адреса пользователей, имена папок, темы писем, но не само содержимое писем или файлов, прикрепленных к ним.

В компании не уточняют, скольких пользователей коснулась эта проблема. «По нашим данным, информация об аккаунтах (но не содержимое писем) могла просматриваться, но у Microsoft нет данных о том, почему это случилось или как эта информация могла быть использована», - говорится в обращении компании к пользователям таких аккаунтов.