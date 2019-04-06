Оккупанты в Крыму полностью блокируют 14 украинских сайтов

28 сайтов заблокированы частично.

Оккупанты в Крыму полностью блокируют 14 украинских сайтов
Оккупанты в Крыму полностью блокируют 14 украинских сайтов
Фото: Телеканал 360

Десять крымских провайдеров полностью блокируют 12 украинских информационных сайтов и две социальные сети. Еще 28 сайтов заблокированы частично. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы.

Мониторинг десяти разных провайдеров в девяти крымских населенных пунктах правозащитники провели в феврале-марте 2019 года.

Мониторинг показал, что 12 сайтов блокируют все 10 провайдеров. Это "Черноморская телерадиокомпания", "Цензор.нет", "След.нет", "5 канал", "15 минут", "Фокус", "Депо", "Украинская правда", "РБК-Украина", "Укринформ", "Главком", "Uainfo". Все десять провайдеров полностью блокируют доступ к социальным сетям Линкедин и Телеграмм.

Сайты "Главное" и "Громадське радио" блокируют 9 из 10 провайдеров.

Также несколькими провайдерами заблокированы сайты: "Левый берег", "UA:перший", "Еспресо ТВ", "ICTV", "Крым.SOS", "Меридиан", "Новый канал", "QHA", "Спротив.інфо", "Blackseanews", "События Крыма", "СТБ", "Крымская солидарность".

По одному провайдеру блокируют сайты "Гордон", "Liveam.TV", "АTR", "ЦЖР", "Крым.реалии", "Обозреватель", "112 канал".

Правозащитники отмечают, что блокировки украинских СМИ в Крыму, совмещенные с разжиганием ненависти к украинцам, дают возможность более эффективно воздействовать на сознание молодых людей призывного возраста.

"При этом милитаризация сознания, разжигание ненависти и блокирование альтернативных источников информации используются РФ для совершения военного преступления - призыва жителей Крыма в армию оккупирующего государства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что необоснованное ограничение доступа к информации является грубым нарушением фундаментальных прав человека.

Крымчан, по сути, лишают возможности получать информацию об Украине и проблемах в сфере прав человека, которые происходят в Крыму, т.к. подконтрольные Кремлю СМИ скрывают большинство подобных фактов от жителей полуострова, отмечают правозащитники.

В конце марта сообщалось, что Роскомнадзор заказал разработку системы контроля за блокировкой сайтов.


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