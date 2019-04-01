Марк Цукерберг призвал к более активному регулированию интернета

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг считает, что регуляторы и правительства должны играть более активную роль в интернет-пространстве, чтобы защитить общество. Об этом он заявил в своей колонке для The Washington Post.

Цукерберг выделил четыре области, где нужны новые правила: переносимость данных, выборы, вредоносный контент и конфиденциальность.

По мнению главы Facebook, интернет-компании должны отвечать за соблюдение норм и правил, установленных в отношении вредоносного контента. Кроме того, в отрасли должен быть более стандартизированный подход к тому, как и когда должен удаляться такой контент.

Цукерберг также считает, что для интернета было бы хорошо, если бы такие законы, как GDPR, были приняты не только в ЕС , но и в других странах мира – чтобы это стало общей практикой.

Наконец, он отметил, что любые правила в этой области должны гарантировать принцип переносимости данных (data portability) и позволять людям перемещать свои данные из сервиса в сервис.

Примечательно, что заявление Марка Цукерберга прозвучало после того, как компания пережила целую серию скандалов, связанных с нарушениями в области конфиденциальности.

Год назад глава Facebook говорил иначе. В частности, в комментариях нескольким изданиям он заявил, что регуляторы должны давать рекомендации, а не диктовать свои правила.

Теперь в своей колонке он призвал регуляторов к установлению конкретных и стандартизированных правил для интернет-компаний.

Последние события и пережитые скандалы также повлияли на стратегию Facebook. Так, в марте Марк Цукерберг рассказал о своём видении будущего соцсети как платформы, для которой одной из главных ценностей является конфиденциальность.