СБУ отбила атаку на сайт Центризбиркома

Целью атаки было блокирование доступа пользователей.

СБУ отбила атаку на сайт Центризбиркома
Фото: pixabay.com

Служба безопасности Украины ликвидировала кибератаку на сайт Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По заключению экспертов, кибератака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к выборам Президента.

Специалисты спецслужбы установили, что атака была проведена по технологии "http flood" путем генерации постоянных запросов, которые усложняли работу информационной системы и блокировали возможность доступа обычных пользователей. Для проведения кибератаки злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе необновленной версии системы "WordPress", что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов.

Напомним, глава ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что главный сервер комисси работает в закритом режиме и "достаточно изолирован" от внешних вмешательств.


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