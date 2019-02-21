В Украине запустили детский YouTube с родительским контролем

В Украине запустили детский YouTube с родительским контролем

Google запустил в Украине детскую версию YouТube с родительским контролем.

Как говорится в блоге Google Украина, сервис ориентирован на детей 3-12 лет, поэтому в приложение встроено большое количество функций, которые помогут родителя контролировать, что и сколько смотрят их дети. Например, с помощью встроенного таймера родители могут контролировать время просмотра своих детей. При необходимости родители могут отключить функцию поиска роликов для своего ребенка. В таком случае ему будут доступны только видео из автоматически созданной подборки.

Приложение YouТube Kids запустили в США четыре года назад, в нем собраны развлекательные и познавательные ролики для всей семьи. "Здесь вы сможете найти любимые мультфильмы ваших детей, учебные видео, дать детям послушать детские стихи и песенки, а также найти понятные малышам ответы на вопросы о науке, языке, математике или природе", — отметили в компании.

В Google подчеркнули, что приложение YouTube Kids является бесплатным за счет поддержки рекламы. Все объявления в нем четко обозначены как реклама и предварительно проверяются вручную на соответствие правилам размещения рекламы. "Это означает, что на YouTube Kids, например, не разрешена реклама продуктов питания или напитков, видеоигр или рекламные ролики, предназначенные для детей старше 12 лет, или кликабельная реклама", - подчеркнули в Google Украина.


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