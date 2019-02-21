В Украине запустили детский YouTube с родительским контролем

Google запустил в Украине детскую версию YouТube с родительским контролем.

Как говорится в блоге Google Украина, сервис ориентирован на детей 3-12 лет, поэтому в приложение встроено большое количество функций, которые помогут родителя контролировать, что и сколько смотрят их дети. Например, с помощью встроенного таймера родители могут контролировать время просмотра своих детей. При необходимости родители могут отключить функцию поиска роликов для своего ребенка. В таком случае ему будут доступны только видео из автоматически созданной подборки.

Приложение YouТube Kids запустили в США четыре года назад, в нем собраны развлекательные и познавательные ролики для всей семьи. "Здесь вы сможете найти любимые мультфильмы ваших детей, учебные видео, дать детям послушать детские стихи и песенки, а также найти понятные малышам ответы на вопросы о науке, языке, математике или природе", — отметили в компании.