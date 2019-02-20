Microsoft обнаружила следы хакерских атак из РоSSии в аналитических центрах Европы

Атаки коснулись 104 аккаунтов в разных странах.

Microsoft обнаружила следы хакерских атак из РоSSии в аналитических центрах Европы
Хакерскую группу Fancy Bear связывают со спецслужбами РФ
Фото: fancybear.net

Американская компания Microsoft зафиксировала хакерские атаки на сотрудников ряда аналитических центров в Европе со стороны группировки Fancy Bear, которую на Западе связывают с Россией. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Недавно Microsoft зафиксировала атаки, целью которых стали сотрудники Немецкого общества внешней политики, а также европейских офисов Института Аспена и Германского фонда Маршалла", - сказано в сообщении.

Атаки коснулись 104 пользовательских аккаунтов сотрудников представительств этих организаций в Бельгии, Франции, ФРГ, Польше, Румынии и Сербии. Они произошли в период с сентября по декабрь 2018 года.

"Мы уверены в том, что происхождение многих из них связано с группировкой, которую мы называем Strontium", - отмечается в нем. Западные СМИ отмечают, что Strontium считается одним из названий хакерской группировки Fancy Bear, которую западные страны связывают с роSSийскими властями.

Microsoft отмечает, что быстро уведомила эти организации, когда обнаружила следы хакерских атак.

Напомним, в 2016 году Министерство внутренней безопасности США и Федеральное бюро расследований обнародовали технический отчет о кибератаках РоSSии, в котором подтверждается причастность хакерских группировок Fancy Bear и Cozy Bear к спецслужбами РФ.


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