Microsoft обнаружила следы хакерских атак из РоSSии в аналитических центрах Европы
Атаки коснулись 104 аккаунтов в разных странах.
Американская компания Microsoft зафиксировала хакерские атаки на сотрудников ряда аналитических центров в Европе со стороны группировки Fancy Bear, которую на Западе связывают с Россией. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
"Недавно Microsoft зафиксировала атаки, целью которых стали сотрудники Немецкого общества внешней политики, а также европейских офисов Института Аспена и Германского фонда Маршалла", - сказано в сообщении.
Атаки коснулись 104 пользовательских аккаунтов сотрудников представительств этих организаций в Бельгии, Франции, ФРГ, Польше, Румынии и Сербии. Они произошли в период с сентября по декабрь 2018 года.
"Мы уверены в том, что происхождение многих из них связано с группировкой, которую мы называем Strontium", - отмечается в нем. Западные СМИ отмечают, что Strontium считается одним из названий хакерской группировки Fancy Bear, которую западные страны связывают с роSSийскими властями.
Microsoft отмечает, что быстро уведомила эти организации, когда обнаружила следы хакерских атак.
Напомним, в 2016 году Министерство внутренней безопасности США и Федеральное бюро расследований обнародовали технический отчет о кибератаках РоSSии, в котором подтверждается причастность хакерских группировок Fancy Bear и Cozy Bear к спецслужбами РФ.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
20.02.2019 10:49
20.02.2019 11:03