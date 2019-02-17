Немецкие спецслужбы фиксируют существенное увеличение кибератак на критическую инфраструктуру

Во второй половине 2018 хакеры совершили 157 атак.

Немецкие спецслужбы фиксируют существенное увеличение кибератак на критическую инфраструктуру
Немецкие спецслужбы фиксируют существенное увеличение кибератак
Фото: autocentre.ua

По данным немецких спецслужб, в стране существенно возросли количество и масштаб хакерских атак на жизненно важные инфраструктурные объекты.

Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на неопубликованную статистику Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI).

"Основная цель злоумышленников - саботаж: препятствие обеспечению населения водой и электроэнергией, повреждение коммуникационных систем и нарушение другой повседневной деятельности, пишет издание", - говорится в материале.

Во второй половине 2018 BSI стало известно о 157 хакерских атаках на системы критической инфраструктуры. Из них 19 касались электрических сетей. За предыдущие 12 месяцев ведомство зафиксировало 145 кибератак такого характера, годом ранее - 34.

При этом эксперты подчеркивают, что на самом деле это количество еще больше, поскольку провайдеры часто не разглашают информацию о хакерских атаках или попытках взлома, опасаясь испортить репутацию.

Службы безопасности Германии считают, что за этими кибератаками часто стоят зарубежные секретные службы.

Напомним, в июне 2018 контразведка Германии предупредила об угрозе кибератак из РоSSии. В июле ряд немецких СМИ, а также организация из сферы химических исследований, подверглись кибератакам.


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