Немецкие спецслужбы фиксируют существенное увеличение кибератак на критическую инфраструктуру

Во второй половине 2018 хакеры совершили 157 атак.

По данным немецких спецслужб, в стране существенно возросли количество и масштаб хакерских атак на жизненно важные инфраструктурные объекты.

Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на неопубликованную статистику Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI).

"Основная цель злоумышленников - саботаж: препятствие обеспечению населения водой и электроэнергией, повреждение коммуникационных систем и нарушение другой повседневной деятельности, пишет издание", - говорится в материале.

Во второй половине 2018 BSI стало известно о 157 хакерских атаках на системы критической инфраструктуры. Из них 19 касались электрических сетей. За предыдущие 12 месяцев ведомство зафиксировало 145 кибератак такого характера, годом ранее - 34.

При этом эксперты подчеркивают, что на самом деле это количество еще больше, поскольку провайдеры часто не разглашают информацию о хакерских атаках или попытках взлома, опасаясь испортить репутацию.

Службы безопасности Германии считают, что за этими кибератаками часто стоят зарубежные секретные службы.