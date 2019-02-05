В январе DuckDuckGo обработал рекордные 1 млрд запросов

В январе 2018 года эта цифра составляла 654 млн. Таким образом, рост в сравнении год к году составил 78%.
При этом рост DuckDuckGo продолжает ускоряться: за период с января 2017 по январь 2018 года число запросов к поисковику выросло на 56%.
В январе также был установлен ещё один рекорд – по числу запросов в день. 29 января DuckDuckGo получил и обработал 36,4 млн запросов.
Ускорение роста DDG может свидетельствовать о том, что пользователи начинают всё больше осознавать, какой объём персональных данных собирает Google.
В декабре DDG опубликовал отчёт об исследовании, согласно которому Google персонализирует результаты поиска даже когда пользователи не авторизированы, создавая так называемый «пузырь фильтров». Однако в Google опровергли эти выводы. Несмотря на это, DuckDuckGo продолжает расти.
Напомним, что в 2018 году DuckDuckGo обработал более 9 млрд запросов.
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