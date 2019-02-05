В январе DuckDuckGo обработал рекордные 1 млрд запросов

В январе 2019 года количество поисковых запросов к DuckDuckGo установило новый месячный рекорд – 1 млрд.

1 Billion! That's how many monthly searches we served in January. (Yes, that’s a record.) We're publicly loving this very private start to 2019 ?? pic.twitter.com/8FS0QcGhJ2 — DuckDuckGo (@DuckDuckGo) February 2, 2019

В январе 2018 года эта цифра составляла 654 млн. Таким образом, рост в сравнении год к году составил 78%.

При этом рост DuckDuckGo продолжает ускоряться: за период с января 2017 по январь 2018 года число запросов к поисковику выросло на 56%.

В январе также был установлен ещё один рекорд – по числу запросов в день. 29 января DuckDuckGo получил и обработал 36,4 млн запросов.

Ускорение роста DDG может свидетельствовать о том, что пользователи начинают всё больше осознавать, какой объём персональных данных собирает Google .

В декабре DDG опубликовал отчёт об исследовании, согласно которому Google персонализирует результаты поиска даже когда пользователи не авторизированы, создавая так называемый «пузырь фильтров». Однако в Google опровергли эти выводы. Несмотря на это, DuckDuckGo продолжает расти.

Напомним, что в 2018 году DuckDuckGo обработал более 9 млрд запросов.