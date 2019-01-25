Bing снова работает в Китае – поисковик Microsoft не блокировали

Компания Microsoft подтвердила, что доступ к её поисковой системе Bing в Китае был восстановлен после сбоя.

Bing

Ещё четверг утром пользователи поисковика в Китае сообщили о сбое в системе. Предполагалось, что Bing был заблокирован властями Поднебесной, но как оказалось, поисковая система перестала работать по техническим причинам. На данный момент работа сервера на территории Китая полностью восстановлена.

Напомним, США и Китай находятся в затянувшемся торговом споре, что в свою очередь может перерасти в так называемую «техническую войну». Восстановление Bing, вероятно, ослабит некоторые опасения.

Отметим, что поисковик от Microsoft является последней крупной «не китайской» поисковой платформой, которая работает на территории страны. Из-за жесткой цензуры интернета в Китае уже заблокированы Facebook, Twitter и Google. Будем надеяться, что Bing минует этой участи.


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