В киберполиции заявили о постоянных кибератаках со стороны РоSSии

Главной целью кибератак является дестабилизация обстановки в Украине.

В киберполиции заявили о постоянных кибератаках со стороны РоSSии
Фото: autocentre.ua

В украинской киберполиции заявляют о постоянных кибератаках с территории РоSSийской Федерации. Об этом сообщил начальник департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк, передает Радио Свобода.

"Мы фиксируем вместе с СБУ, с Государственной специальной связью, другими субъектами кибербезопасности в Украине постоянные, регулярные киберинциденты, которые совершаются с территории РоSSийской Федерации. Они несут как общеуголовный характер, так и активный характер киберинцидентов на получение информации. Мы обнаруживаем ее, анализируем. Нам удается заранее устанавливать, отражать, локализовать эти киберинциденты", - сказал он.

По словам Демедюка, выявлять кибератаку в Украине помогают международные партнеры - Великобритания, Германия, Польша и Австралия. Вместе с этим он подчеркнул, что любое сотрудничество с Россией пока отсутствует.

"У нас проблема остается - это наш агрессор - РоSSийская Федерация, с которым мы полностью не сотрудничаем. В некоторой степени это азиатские страны, которые еще ограничено оказывают такое сотрудничество. Со всеми другими странами - это европейские, американские страны, Австралия, Япония - мы работаем в режиме реального времени. Поэтому фактически мы получаем информацию в любое время суток", - добавил он.

Начальник департамента киберполиции отметил, что главной целью кибератак является нарушение стратегически важной инфраструктуры, дестабилизация обстановки в Украине.

Ранее в августе Президент Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть заседание по противодействию вмешательству РоSSийской Федерации в выборы.


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