Выручка Alphabet во втором квартале выросла на 26% – до $32,7 млрд

Холдинг Alphabet, владеющий Google , представил финансовые результаты за второй квартал 2018 года.

По итогам квартала совокупная выручка Alphabet составила $32,7 млрд, показав рост на 26% в годовом сравнении. Чистая прибыль компании упала с $3,5 млрд до $3,2 млрд. Операционная прибыль составила $2,8 млрд. Если бы не рекордный штраф Еврокомиссии по делу Android, то этот показатель мог бы достичь $7,88 млрд.

Выручка Google во втором квартале выросла на 25% в годовом сравнении – до $32,5 млрд. Операционная прибыль увеличилась на 16% и составила $8,96.

Рекламная выручка выросла на 24% – до $28 млрд. Доходы от собственных ресурсов компании достигли $23,26 млрд, от партнёрской сети – $4,8 млрд.

Расходы на приобретение трафика составили $3,4 млрд – 71% от доходов Google от партнёрской сети и 13% от совокупной выручки компании.

Количество платных кликов на ресурсах Google выросло на 58% в годовом сравнении и на 15% в квартальном, а цена за клик упала на 22% и 10% соответственно.

(непрофильные и экспериментальные подразделения холдинга)

Выручка по этому сегменту составила $145 млн против $97 млн годом ранее (+49%). Операционный убыток также вырос – с $633 млн до $732 млн.

«Наши инвестиции обеспечивают отличный опыт для пользователей, результаты для рекламодателей и новые бизнес-возможности для Google и Alphabet», — прокомментировала результаты квартала финансовый директор холдинга Рут Порат (Ruth Porat).

На фоне публикации финотчёта стоимость акций GOOGL после закрытия торгов 23 июля выросла на 3,61%.