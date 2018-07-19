Microsoft и Walmart объединились, чтобы противостоять Amazon

Microsoft и Walmart объединились, чтобы противостоять Amazon

Компании Microsoft и Walmart объединилась в стратегическое партнёрство с целью более эффективной конкуренции с Amazon как в сфере технологий, так и в области розничной торговли. Walmart на партнёрской конференции Microsoft Inspire объявила о том, что сотрудничает с Microsoft, чтобы использовать облачные службы последней. Пятилетнее соглашение подразумевает, что Walmart будет использовать Azure и Microsoft 365 наряду с новыми проектами, ориентированными на компьютерное обучение, искусственный интеллект и платформы данных.

Walmart является крупнейшим розничным конкурентом Amazon, а Microsoft — главным соперником на рынке облачных услуг. Эту конкуренцию исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) подчеркнул в интервью The Wall Street Journal, добавив, что именно она стало основой нового партнёрства: «Мы получаем больше рычагов влияния, поскольку две организации, которые отличаются масштабом, глубиной и хорошими инвестиционными возможностями, помогут опередить нашего общего соперника».

Технологическое партнёрство, разумеется, принесёт пользу обеим компаниям. Объявление о нём состоялось спустя несколько недель после того, как появились сообщения о работе Microsoft над конкурирующей с Amazon Go технологией для магазинов без кассиров. Сообщается, что Microsoft ведёт переговоры с Walmart по поводу этой технологии, причём программный гигант переманил одного из ведущих специалистов по машинному зрению из Amazon.

Напомним: магазин Amazon Go в Сиэтле является любопытным экспериментом, намекающем на будущее розничной торговли. Он использует несколько камер и датчиков, которые опираются на алгоритмы машинного зрения, чтобы определить, какие товары потребитель берёт с полок, и автоматически проводить платежи. Сообщается, что Microsoft экспериментирует с подключением камер к тележкам для отслеживания товаров.

Как Walmart, так и Microsoft не особенно распространяются об аспектах этого стратегического партнёрства. Тем не менее, новая сделка может стать уникальным испытательным полигоном, на котором Microsoft начнёт обкатывать свои амбициозные инициативы в области искусственного интеллекта и продвижения облачных служб для других розничных сетей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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