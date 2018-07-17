Доля Amazon на рынке онлайн-торговли США составляет уже 49 %

Amazon уже вызывалась на ковёр в Белый дом, когда дело доходило до угроз антимонопольных расследований. И хотя некоторые наблюдатели говорят, что это просто прихоть Дональда Трампа (Donald Trump), которая равным образом может коснуться любого, новые цифры от исследователей из eMarketer свидетельствуют об обратном. Согласно этим данным, в 2018 году на долю Amazon придётся оборот в $258,22 млрд, что составит 49,1 % всех розничных покупок граждан США в онлайн-магазинах и 5 % всей розничной торговли этой страны.

Компания начиналась в качестве книжного онлайн-магазина, но сегодня Amazon является гигантом во всех областях электронной коммерции, подпитывается мощной сетью сторонних продавцов Marketplace, постоянно расширяющимся ассортиментом товаров от бакалейных продуктов до модных новинок, а также предлагает очень популярную программу лояльности Prime.

Теперь компания приблизилась к переломной точке, когда больше американцев будет тратить деньги в Интернете через Amazon, чем через все другие розничные интернет-площадки вместе взятые. Ближайший конкурент Amazon в лице eBay отстаёт просто колоссально, занимая лишь 6,6 % рынка, а Apple разместилась на третьем месте с 3,9 %. Walmart — крупнейшая в мире розничная сеть, если говорить о физических магазинах, — до сих пор относительно скромно показывает себя в электронной коммерции и уступает Apple , занимая долю в 3,7 % онлайн-продаж США .

Цифры eMarketer являются оценками, основанными на анализе количественных и качественных данных исследовательских фирм, государственных учреждений, СМИ , публичных компаний, а также интервью с топ-менеджерами издательств, покупателей рекламы и агентств. Примечательны они не только размерами влияния Amazon, но и темпами роста: продажи компании увеличились на 29,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда ей принадлежало 43 % всех розничных продаж в сфере электронной коммерции.

Локомотивом роста Amazon на данный момент является Marketplace — платформа, на которой компания позволяет сторонним продавцам использовать свою розничную и (если они выберут) логистическую инфраструктуру для продаж и доставки товаров покупателям Amazon. В настоящее время на неё приходится 68 % всех розничных продаж, что составляет почти $176 млрд против 32 % прямых продаж Amazon. Неудивительно, что многие другие компании, занимающиеся онлайн-торговлей, пытаются повторить рыночную успешную модель, позволяющую получать прибыль без прямого участия в торговле.

С точки зрения наиболее популярных товаров потребительская электроника и технологии продолжают оставаться ведущей категорией продуктов: продажи, по оценкам eMarketer, составляют $65,82 млрд, то есть около четверти. Второй идёт одежда и аксессуары, оборот которых оценивается в $39,88 млрд. Третья по популярности категория в 2018 году — здоровье, личный уход и красота ($16 млрд), а четвёртая — еда и напитки ($4,75 млрд).

Продажи во всех этих категориях растут быстрее остальных, причём Amazon активно инвестирует, стремясь стать прямым игроком на этих огромных рынках. В технологической сфере она предлагает книжки Kindle, планшеты Fire, приставки Fire TV и, конечно же, пользующиеся огромной популярностью базированные на цифровом помощнике Alexa устройства Echo, а также много других продуктов. В категории одежды активно продвигаются собственные частные марки компании. Не так давно Amazon объявила о поглощении за $1 млрд онлайн-продавца лекарств и медицинских услуг PillPack — этот актив станет основным рычагом в расширении активности на рынке продуктов и услуг для здоровья.

И, наконец, можно вспомнить о том, что в августе прошлого года Amazon поглотила американскую сеть из почти полутысячи супермаркетов Whole Foods, специализирующуюся на продаже продуктов питания без искусственных добавок. Amazon также быстро наращивает свои услуги по доставке продуктовых наборов и развивает сеть кафе с самообслуживанием. Расширение сети физических торговых точек, по мнению eMarketer, вообще будет играть сильную роль в росте Amazon, особенно в категории еды и напитков.

«Стратегия Amazon для продуктов питания и напитков во многом не отличается от подхода к торговле книгами — компания стремится доминировать и в этой категории, — отметила в отчёте старший аналитик eMarketer Патрисия Орсини (Patricia Orsini). — Тем не менее, онлайн-торговля в сфере еды представляет свои сложности. Доля онлайн-продаж в этой категории низкая, потому что большинство людей по целому ряду причин предпочитают покупать продукты в привычных физических магазинах. Преимущество Amazon заключается в том, что его покупательская база уже привыкла к покупкам в Интернете. Наряду с идеями вроде развития сетей Whole Foods, у Amazon, думается, имеются самые высокие шансы превратить обычных розничных покупателей продуктов питания в постоянных клиентов интернет-магазинов».

В общем, уже скоро вполне можно будет говорить не только о монополизации Amazon онлайн-торговли в США , но и об аналогичных тенденциях в области розничной торговли в целом.



