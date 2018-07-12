Бывшие сотрудники Cambridge Analytica основали новую компанию. Она также будет собирать данные в политических целях

Бывшие сотрудники Cambridge Analytica основали новую компанию, которая будет заниматься сбором данных в политических целях. Об этом сообщает Financial Times. , пишут AIN.UA

Новая компания получила название Auspex International. Она будет работать в странах Среднего Востока и Африки. Ее возглавит бывший управляющий директор Cambridge Analytica Марк Тернбулл. К Auspex International также присоединились семь сотрудников Cambridge Analytica. По словам Тернбулла, у компании уже есть заказ от одного политического деятеля из африканской страны.

Инвестором компании выступил Ахмад аль-Хатиб, бывший директор компании Emerdata, которая была основана для приобретения Cambridge Analytica еще до скандала, связанного с Facebook. Он отмечает, что Auspex International будет использовать информацию из открытых источников, а также от своих клиентов и брокеров данных. Кроме этого, компания будет рассматривать возможность использования данных интернет-компаний, таких как Google.

В марте 2018 года Cambridge Analytica оказалась в центре скандала, когда стало известно, что компания получила данные пользователей Facebook без надлежащего разрешения соцсети. Эти данные впоследствии могли быть использованы в предвыборной кампании Дональда Трампа. Всего от утечки данных пострадало около 87 млн пользователей.


Дмитрий Демченко, AIN


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