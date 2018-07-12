YouTube запускает инструмент для поиска копий видео

YouTube объявил о запуске нового инструмента, с помощью которого авторы смогут находить копии своих видео на других каналах. Сведения о таких роликах будут появляться в Творческой студии. Там же можно будет указать, как с ними нужно поступить. Новая функция находится на этапе тестирования и пока доступна лишь некоторым авторам.

Инструмент поиска совпадений автоматически проверяет ролики, которые загружаются после оригинального видео, на полное или частичное совпадение с ним. Причём список совпадений сможет увидеть только тот пользователь, который опубликовал ролик первым.

При выявлении совпадений автору будут доступны несколько вариантов действий: попросить YouTube удалить копию, связаться с владельцем канала или проигнорировать. При этом найденное несовпадение ещё не означает нарушения авторских прав. Прежде чем отправить запрос на удаление видео, нужно проверить, не соблюдаются ли в ролике принципы добросовестного использования.

Согласно YouTube, проверку роликов будет выполнять система Content ID.

Начиная со следующей недели инструмент поиска совпадений будет запущен для всех авторов, у которых больше 100 тыс. подписчиков. В будущем доступ к нему получит больше пользователей.

Напомним, что за период с 2014 по 2016 год YouTube выплатил правообладателям $2 млрд через систему Content ID.

А в ноябре 2016 YouTube представил решение, которое позволяет видеороликам зарабатывать деньги в то время, пока заявка Content ID находится на рассмотрении.


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