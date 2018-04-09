YouTube могут оштрафовать на миллиарды долларов за сбор данных детей

Группа правозащитных организаций обвинила YouTube в незаконном сборе персональных данных детей, не достигших 13-летнего возраста. Соответствующая жалоба поступила в Федеральную торговую комиссию США (FTC).

Коллективная жалоба подана от имени более чем 20 организаций, занимающихся защитой прав потребителей и конфиденциальности. Члены группы утверждают, что видеохостинг нарушает закон о защите конфиденциальности детей в интернете (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA), который призван ограничить сбор сведений о детях младше 13 лет. Согласно этому закону, компании должны уведомлять родителей о подобных намерениях и получать на это их согласие.

Правозащитники просят FTC заставить Google изменить подходы к обработке персональных данных, а также требуют, чтобы YouTube заплатил штраф за предполагаемое извлечение прибыли из информации о зрительских привычках детей. Учитывая серьёзность нарушения, количество вовлечённых детей, размер компании, объём собираемой информации и пути её использования, этот штраф может составить «десятки миллиардов долларов».

В заявлении группы говорится, что Google собирал такие персональные данные, как телефонные номера и местоположение детей, а затем отслеживал их активность по ряду сайтов и таргетировал на них рекламу, не заручившись родительским согласием, которое является обязательным требованием, согласно COPPA.

YouTube указывает, что основной сайт видеохостинга ориентирован на аудиторию старше 13 лет, а пользователей более младшего возраста компания перенаправляет в приложение YouTube Kids, созданное специально для детской аудитории – сервис содержит отфильтрованный набор видео и рекламных роликов, подходящих для просмотра детьми.

В комментарии CNBC представитель Google заявил, что компания пока не видела эту жалобу, при этом защита детей и семей является её основным приоритетом.

Напомним, что в настоящее время Facebook находится в центре скандала, связанного с утечкой данных 87 млн пользователей соцсети.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украинские фильмы попали на торренты, режиссер обвинила в этом Megogo. Компания вину не признаетУкраинские фильмы попали на торренты, режиссер обвинила в этом Megogo. Компания вину не признает
Google запустил Exchange Bidding для всех издателей DFPGoogle запустил Exchange Bidding для всех издателей DFP
Задержаны мошенники-продавцы баз данных — предположительно, клиентов «ПриватБанка» и «Нова пошта»Задержаны мошенники-продавцы баз данных — предположительно, клиентов «ПриватБанка» и «Нова пошта»
Три украинских стартапа вошли в топ-100 самых быстрорастущих SaaS-сервисов по версии Нейтана ЛаткиТри украинских стартапа вошли в топ-100 самых быстрорастущих SaaS-сервисов по версии Нейтана Латки
Instagram ограничил доступ к API для сторонних приложенийInstagram ограничил доступ к API для сторонних приложений
Блок рекламы


Похожие новости
Задержаны мошенники-продавцы баз данных — предположительно, клиентов «ПриватБанка» и «Нова пошта»Задержаны мошенники-продавцы баз данных — предположительно, клиентов «ПриватБанка» и «Нова пошта»
YouTube повысит уровень безопасности в офисах по всему мируYouTube повысит уровень безопасности в офисах по всему миру
Cambridge Analytica отрицает получение данных 87 млн пользователей FacebookCambridge Analytica отрицает получение данных 87 млн пользователей Facebook
Google адаптирует AMP к новым правилам обработки персональных данных в ЕвросоюзеGoogle адаптирует AMP к новым правилам обработки персональных данных в Евросоюзе
В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельбаВ штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба
В работе YouTube ночью произошел сбойВ работе YouTube ночью произошел сбой
YouTube представил новый формат видеорекламы TrueView for ReachYouTube представил новый формат видеорекламы TrueView for Reach
Вitcoin вернулся к цене 7 тысяч долларов за монетуВitcoin вернулся к цене 7 тысяч долларов за монету
Facebook был проинформирован о возможной продаже данных опросным приложениемFacebook был проинформирован о возможной продаже данных опросным приложением
Пользователи Facebook подали в суд на соцсеть из-за утечки данныхПользователи Facebook подали в суд на соцсеть из-за утечки данных
Последние новости
Подгружаем последние новости