YouTube могут оштрафовать на миллиарды долларов за сбор данных детей

Группа правозащитных организаций обвинила YouTube в незаконном сборе персональных данных детей, не достигших 13-летнего возраста. Соответствующая жалоба поступила в Федеральную торговую комиссию США (FTC).

Коллективная жалоба подана от имени более чем 20 организаций, занимающихся защитой прав потребителей и конфиденциальности. Члены группы утверждают, что видеохостинг нарушает закон о защите конфиденциальности детей в интернете (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA), который призван ограничить сбор сведений о детях младше 13 лет. Согласно этому закону, компании должны уведомлять родителей о подобных намерениях и получать на это их согласие.

Правозащитники просят FTC заставить Google изменить подходы к обработке персональных данных, а также требуют, чтобы YouTube заплатил штраф за предполагаемое извлечение прибыли из информации о зрительских привычках детей. Учитывая серьёзность нарушения, количество вовлечённых детей, размер компании, объём собираемой информации и пути её использования, этот штраф может составить «десятки миллиардов долларов».

В заявлении группы говорится, что Google собирал такие персональные данные, как телефонные номера и местоположение детей, а затем отслеживал их активность по ряду сайтов и таргетировал на них рекламу, не заручившись родительским согласием, которое является обязательным требованием, согласно COPPA.

YouTube указывает, что основной сайт видеохостинга ориентирован на аудиторию старше 13 лет, а пользователей более младшего возраста компания перенаправляет в приложение YouTube Kids, созданное специально для детской аудитории – сервис содержит отфильтрованный набор видео и рекламных роликов, подходящих для просмотра детьми.

В комментарии CNBC представитель Google заявил , что компания пока не видела эту жалобу, при этом защита детей и семей является её основным приоритетом.

Напомним, что в настоящее время Facebook находится в центре скандала, связанного с утечкой данных 87 млн пользователей соцсети.