В работе YouTube ночью произошел сбой
Пользователи видеохостинга YouTube сообщили, что вечером в понедельник, 2 апреля, в работе сервиса произошел сбой.
Проблемы на сайте начались в 22:55 по киевскому времени, сообщает
О проблемах в работе сайта сообщили пользователи из РоSSии, США, Канады, Германии, Бразилии, Швеции, Великобритании, Мексики, Бельгии, Аргентины, Турции, Чили, Швейцарии, Индии, Франции, Испании, Италии и Австрии.
Некоторые пользователи не могли залогиниться на сайте. Другие испытывали проблемы с просмотром видео и комментированием.
«Видите надпись Ошибка 500 на YouTube? Мы уже работаем над этим!», — сообщили в YouTube.
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03.04.2018 16:11