Одесский суд запустил чат-бота
Kurt способен уведомлять про распределение судебных дел и исчислять судебный сбор.
Одесский апелляционный административный суд создал новый канал коммуникаций с гражданами – чат-бота Kurt в Messenger.
Как сообщается на сайте суда, функционал бота большой, он может уведомлять пользователя про распределенные судебные дела, их состояние и результаты ежедневного разбирательства, исчислять судебный сбор и тому подобное.
Суд нацелен на внедрение чат-бота Kurt в Telegram, Viber, WhatsApp.
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21.03.2018 08:24