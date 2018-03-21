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Одесский суд запустил чат-бота Kurt способен уведомлять про распределение судебных дел и исчислять судебный сбор. Фото: apladm.od.court.gov.ua Одесский апелляционный административный суд создал новый канал коммуникаций с гражданами – чат-бота Kurt в Messenger. Как сообщается на сайте суда, функционал бота большой, он может уведомлять пользователя про распределенные судебные дела, их состояние и результаты ежедневного разбирательства, исчислять судебный сбор и тому подобное. Суд нацелен на внедрение чат-бота Kurt в Telegram, Viber, WhatsApp.

LB.ua

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