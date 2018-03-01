Экс-сотрудника «Нова пошта» осудили на 3 года за продажу данных клиентов (но это дело 2016 года)
На днях Киберполиция
Бывший оператор одного из отделений компании, по данным Киберполиции, неоднократно получал доступ к клиентской базе. После увольнения доступа он лишился, однако оставался в закрытой группе компании в одной из соцсетей. И в дальнейшем для доступа к базе использовал логин и пароль другого сотрудника. Объявления о продаже клиентских баз он размещал в этой же сети (предположительно, речь идет о «ВКонтакте» или «Одноклассниках»).
В компании подтвердили, что сообщение Киберполиции (в котором компания не указана), касается случая 2016 года. «Представители «Нова пошта» активно сотрудничали с полицией, предоставили нужную информацию, результатом чего стало обнаружение злоумышленника и вынесение ему приговора», — сообщили в компании. В то же время, в «Нова пошта» подчеркнули, что эта ситуация — не связана с недавним случаем. «Сейчас отсутствуют доказательства того, что опубликованные в Facebook скриншоты -данные из базы «Новая почта». Киберполиция продолжает работать над делом», — заявили в компании.
Детали дела 2016 года можно посмотреть
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.