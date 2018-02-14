Сайты начали официально майнить криптовалюту на компьютерах пользователей

В интернете набирает обороты новое явление – сайты начинают вполне официально майнить криптовалюту прямо на компьютерах пользователей. Это явление уже окрестили «вежливым майнингом», и такое название ему дали неспроста: пользователи тех или иных сайтов получают предупреждение о том, что их ПК будет использован для добычи криптовалюты.

В частности, таким образом уже действует новостной сайт Salon.com. С одной стороны, это незаконно, но, с другой стороны, посетителей предупреждают, и они могут попросту закрыть вкладку с сайтом-евреем. На подобный шаг владельцев веб-ресурсов вынудило падение прибыли за счет того, что у всех стоят блокировщики рекламы – адблоки. Посетитель не видит рекламу – владелец сайта не получает деньги, и ему приходится майнить крипту в качестве ответной реакции.

Тот же Salon.com предлагает посетителям выбор – или те отключают адблоки, или добровольно соглашаются предоставить ресурсы своего компьютера. Вполне возможно, что скоро это явление приобретет статус глобального, и тогда вообще все сайты начнут майнить крипту, уменьшая ресурс вашего компьютера. Чтобы избежать этого, нужно встроить в браузер специальное расширение, к примеру, No Coin – это проверенное средство защиты от хитрых майнеров.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В США разоблачили основанную украинцем международную сеть киберпреступниковВ США разоблачили основанную украинцем международную сеть киберпреступников
Как живет 18-летний криптомиллионер: спортивные машины, собственный бизнес и приложениеКак живет 18-летний криптомиллионер: спортивные машины, собственный бизнес и приложение
Треть украинцев никогда не пользуются ИнтернетомТреть украинцев никогда не пользуются Интернетом
Криптовалютные миллионеры мигрируют на Пуэрто-Рико. Они хотят построить «криптоутопию»Криптовалютные миллионеры мигрируют на Пуэрто-Рико. Они хотят построить «криптоутопию»
Twitter впервые за свою историю получил прибыльTwitter впервые за свою историю получил прибыль
Блок рекламы


Похожие новости
Google: более 60% кликов по AMP-результатам приходятся на неновостные сайтыGoogle: более 60% кликов по AMP-результатам приходятся на неновостные сайты
Instagram начал помечать пользователей, которые делают скриншоты «историй»Instagram начал помечать пользователей, которые делают скриншоты «историй»
С июля Google Chrome начнёт помечать все HTTP-сайты как ненадёжные
В Google Drive появились новые возможности для пользователей Microsoft OfficeВ Google Drive появились новые возможности для пользователей Microsoft Office
Google завершил запуск нового Search Console для всех пользователейGoogle завершил запуск нового Search Console для всех пользователей
В Японии хакеры похитили криптовалюту на $400 млн, - BloombergВ Японии хакеры похитили криптовалюту на $400 млн, - Bloomberg
Google Chrome позволит вам отключать раздражающие веб-сайтыGoogle Chrome позволит вам отключать раздражающие веб-сайты
Количество украинских пользователей в соцсети Facebook достигло 11 млнКоличество украинских пользователей в соцсети Facebook достигло 11 млн
Apple предоставит Пекину доступ к данным китайских пользователей iCloudApple предоставит Пекину доступ к данным китайских пользователей iCloud
Официально объявлен Wi-Fi-протокол WPA3Официально объявлен Wi-Fi-протокол WPA3
Последние новости
Подгружаем последние новости