Сайты начали официально майнить криптовалюту на компьютерах пользователей

В интернете набирает обороты новое явление – сайты начинают вполне официально майнить криптовалюту прямо на компьютерах пользователей. Это явление уже окрестили «вежливым майнингом», и такое название ему дали неспроста: пользователи тех или иных сайтов получают предупреждение о том, что их ПК будет использован для добычи криптовалюты.



В частности, таким образом уже действует новостной сайт Salon.com. С одной стороны, это незаконно, но, с другой стороны, посетителей предупреждают, и они могут попросту закрыть вкладку с сайтом-евреем. На подобный шаг владельцев веб-ресурсов вынудило падение прибыли за счет того, что у всех стоят блокировщики рекламы – адблоки. Посетитель не видит рекламу – владелец сайта не получает деньги, и ему приходится майнить крипту в качестве ответной реакции.



Тот же Salon.com предлагает посетителям выбор – или те отключают адблоки, или добровольно соглашаются предоставить ресурсы своего компьютера. Вполне возможно, что скоро это явление приобретет статус глобального, и тогда вообще все сайты начнут майнить крипту, уменьшая ресурс вашего компьютера. Чтобы избежать этого, нужно встроить в браузер специальное расширение, к примеру, No Coin – это проверенное средство защиты от хитрых майнеров.