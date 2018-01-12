YouTube заблокировал более 200 роSSийских каналов

Видеохостинг YouTube заблокировал более 200 роSSийских каналов. Об этом сообщает Telegram-канал Varlamov News. По его мнению, причиной блокировки послужила накрутка показателей. Однако точная причина неизвестна.

Varlamov News приводит список заблокированных каналов, статистика по которым есть на сайте dislikemeter.com. Всего таких каналов 208, но отмечается, что этот перечень может быть неполным.

Некоторые из указанных в списке каналов были известны критикой Алексея Навального. Наиболее известен из них канал «Работа над ошибками».

Блокировке также подверглись фейковые аккаунты Алексея Навального, Руслана Соколовского, Юрия Хованского, Анатолия Шария и других.

При попытке зайти на один из таких каналов отображается следующее сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube».

Напомним, что в октябре в YouTube был обнаружен баг, позволяющий накручивать просмотры.


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