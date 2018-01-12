YouTube заблокировал более 200 роSSийских каналов
Видеохостинг YouTube заблокировал более 200 роSSийских каналов. Об этом
Varlamov News приводит
Некоторые из указанных в списке каналов были известны критикой Алексея Навального. Наиболее известен из них канал «Работа над ошибками».
Блокировке также подверглись фейковые аккаунты Алексея Навального, Руслана Соколовского, Юрия Хованского, Анатолия Шария и других.
При попытке зайти на один из таких каналов отображается следующее сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube».
Напомним, что в октябре в YouTube был обнаружен баг, позволяющий накручивать просмотры.
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