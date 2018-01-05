Марк Цукерберг рассказал о планах на следующий год

Марк Цукерберг рассказал о планах на следующий год

Основатель Facebook Марк Цукерберг назвал своей целью на этот год попытаться исправить проблемы в социальной сети.

Об этом он написал на своей странице.

Глава компании напомнил, что с уже на протяжении нескольких лет ставит себе цели на каждый год.

"Мир тревожен и разделен, и у Facebook много работы, будь то защита нашего сообщества от оскорблений и ненависти, защита от вмешательства со стороны других государств или обеспечение того, чтобы пользователи проводили время на Facebook хорошо. Мой личный вызов в 2018 году — сфокусироваться на исправлении этих важных проблем", — написал Цукерберг.

Основатель соцсети добавил, что для него этот год станет временем для самосовершенствования.

Напомним, 6 сентября директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос заявил, что почти два года Facebook-аккаунты из РоSSии покупали и распространяли в соцсети политическую рекламу. Впоследствии Facebook заблокировал все эти страницы, так как в соцсети запрещены фейковые учетные записи.

Стамос отметил, что подавляющее большинство этих объявлений не касалось темы президентских выборов в США либо конкретных кандидатов. Однако через эти аккаунты распространялись провокационные сообщения, затрагивающие темы ЛГБТ, иммиграции, права на оружие.

22 сентября основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что команда Facebook передаст Конгрессу США данные о покупке рекламы аккаунтами, связанными с Россией. Речь идет о 3 тыс. рекламных объявлений.




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