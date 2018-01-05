Марк Цукерберг рассказал о планах на следующий год

Основатель Facebook Марк Цукерберг назвал своей целью на этот год попытаться исправить проблемы в социальной сети.

Об этом он написал на своей странице.

Глава компании напомнил, что с уже на протяжении нескольких лет ставит себе цели на каждый год.

"Мир тревожен и разделен, и у Facebook много работы, будь то защита нашего сообщества от оскорблений и ненависти, защита от вмешательства со стороны других государств или обеспечение того, чтобы пользователи проводили время на Facebook хорошо. Мой личный вызов в 2018 году — сфокусироваться на исправлении этих важных проблем", — написал Цукерберг.

Основатель соцсети добавил, что для него этот год станет временем для самосовершенствования.

Напомним, 6 сентября директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос заявил, что почти два года Facebook-аккаунты из РоSSии покупали и распространяли в соцсети политическую рекламу. Впоследствии Facebook заблокировал все эти страницы, так как в соцсети запрещены фейковые учетные записи.

Стамос отметил, что подавляющее большинство этих объявлений не касалось темы президентских выборов в США либо конкретных кандидатов. Однако через эти аккаунты распространялись провокационные сообщения, затрагивающие темы ЛГБТ, иммиграции, права на оружие.