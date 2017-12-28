Определен самый «пиратский» сериал 2017 года

Определен самый скачиваемый сериал 2017 года, который пользователи загружали с пиратских ресурсов.

Уже шестой год подряд в данном рейтинге лидирует американская фэнтезийная сага "Игра престолов", пишет Esquire.

На втором месте расположилось телевизионное шоу "Ходячие мертвецы", как и в прошлогоднем рейтинге. Также в ТОП-5 вошли сериалы "Флэш", "Теория большого взрыва" и "Рик и Морти".

Далее идут "Побег", "Шерлок", "Викинги", "Форс-мажоры", а замыкает первую десятку "Стрела".

"Игра престолов" - американский фэнтезийный сериал, снятый по циклу романов Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени". В настоящее время проект насчитывает семь сезонов, а также ожидается выпуск восьмого.