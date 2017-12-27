«Майнить дома — большой риск». Интервью с украинским майнером, вложившим в дело $50 000

Наш собеседник — парень по имени Евгений, свое настоящее имя и место жительства он попросил не называть. Ему около 33 лет, он частный предприниматель. Майнингом Евгений занялся около полугода назад, с недавних пор рассказывает о своем опыте в собственном канале «Сам себе майнер» в Telegram, пишут AIN.UA.

Когда вы познакомились с криптовалютами? И почему решили заняться майнингом непосредственно?

За криптовалютами я слежу достаточно давно, примерно с 2013 года. Первый свой биткоин я купил где-то за $40 на бирже BTC-e, которая уже успела закрыться и заново «восстать». Покупал не потому, что инвестировал, а с конкретной целью — я размещал рекламу одного из своих проектов (мобильной игры для iOS/Android) на довольно популярном Twitter-аккаунте. Уже тогда можно было оплатить рекламный пост биткоинами. После этого несколько лет я просто следил за тем, как развиваются криптовалюты и не спешил вкладывать деньги, просто «приценивался». Хватался за голову, когда цена резко взлетала, а потом с облегчением вздыхал, когда падала обратно. При этом я не особо интересовался самим майнингом, так как до конца не понимал его экономической целесообразности лично для себя.

В 2014 году у меня был выбор: вложить деньги в криптовалюты или в офлайн-бизнес. Я выбрал второй вариант, но он «не выстрелил» — большую часть капитала я потерял. Позже все-таки сумел выкарабкаться из этой ситуации благодаря проекту спортивной тематики, который зарабатывал на комиссиях от привлеченных с букмекерских сайтов игроков. Так я заработал денег на новое дело, которым и оказался майнинг. К середине 2017 года я твердо решил, что попробую построить на этой отрасли бизнес.

Сейчас основная моя деятельность сосредоточена на добыче криптовалют. Это то дело, в которое я вложился в полном объеме — средствами, временем, силами.

Выходит, вы уже полгода как майнер. Какие криптовалюты решили добывать, на каком оборудовании?

Сначала присматривался к ASIC-майнерам, но меня насторожили нюансы, связанные с их покупкой напрямую у производителя и последующей доставкой в Украину. Был вариант купить и в Украине, но тогда я бы существенно переплатил. А так как хотелось начать как можно быстрее, остановился на фермах, которые собираются из видеокарт. Первоначальные вложения: $10 000. На них я купил две фермы из 10 видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti двух производителей: MSI и Gigabyte (просто у поставщика не было сразу десятка одинаковых). Так как эти карты больше подходят под майнинг на алгоритме Equihash, то и добывать на них я начал валюту ZCash.

«Майнить дома — большой риск». Интервью с украинским майнером, вложившим в дело $50 000

Одна из ферм, собранная из 6-и видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

Выбрал именно 1080 Ti, потому что на тот момент они были одними из самых мощных и дорогих на рынке, а я делаю ставку на долгосрочную перспективу. К сожалению, никто не может дать гарантию, что через год-два майнинг будет таким же прибыльным, как и сейчас, особенно на именно этом оборудовании. Поэтому, в случае чего, я смогу без проблем продать видеокарты по хорошей цене в будущем — они все еще будут достаточно производительными и не сильно потеряют в цене. Особенно учитывая тот факт, что это компьютерные комплектующие и продать их гораздо проще, чем те же «асики».

А где эти фермы стоят: дома или в отдельно арендованном помещении? Электричества они потребляют прилично — какие затраты получаются за месяц?

Майнить дома — большой риск. Все оборудование размещено в специальном помещении, где помимо моих ферм стоят десятки таких же, но уже других владельцев. В помещении есть все необходимое для нормальной работы майнеров: усиленная электропроводка, стабильный интернет, системы для подачи свежего отфильтрованного воздуха и отвода горячего, огромное количество вентиляторов, охрана с видеонаблюдением. За место для одной фермы + электричество и техническое обслуживание я плачу около $100 в месяц.

Сдачей места в аренду занимаются специальные компании, которые с недавних пор появились и в Украине. Раньше о подобном можно было услышать разве что за границей, сегодня уже есть решения и для украинцев. Впрочем, это не мешает пользоваться зарубежными сервисами — так я поступил с ASIC-майнерами, которых даже в глаза не видел. За место для одного «асика» я плачу $85 в месяц, при этом я застрахован от форс-мажоров и смогу заказать доставку майнеров домой в любой момент. Но приехать могут даже не мои устройства, а аналогичные, которые находятся ближе ко мне (мощности размещаются по всему миру) — их доставить выйдет дешевле и быстрее.

«Майнить дома — большой риск». Интервью с украинским майнером, вложившим в дело $50 000

Зачастую самый дешевый «дом для ферм» выглядит именно так. Фото с форума bits.media

Домашний майнинг — это большие риски и, в большинстве случаев, разочарования. Во-первых, чтобы большая и мощная ферма работала, нужна хорошая проводка. Например, две фермы с десятком видеокарт NVIDIA GeForce 1080 Ti потребляют около 2300-2500 кВт/ч в месяц или около 3 кВт за час. Добавьте сюда бытовую технику и получите постоянные «выбитые пробки» и повышенную пожароопасность — проводка просто не рассчитана на такие нагрузки. От скачков напряжения тоже никто не застрахован, а в жилых домах это происходит часто и является одной из главных причин выхода оборудования из строя. Более того, под ферму нужно сразу выделять помещение, в котором вы не планируете жить — шум и температура даже от маленькой фермы создают невыносимые условия. Еще одна проблема — пыль. В общем, я крайне не рекомендую заниматься этим дома, разве что майнить прям на домашнем компьютере украинский «Карбованец» и платить «намайненым» за интернет ?

«Майнить дома — большой риск». Интервью с украинским майнером, вложившим в дело $50 000

А так выглядит дата-центр BitFury в Тбилиси, который обошелся в примерно $30 млн. Мощность: 40 МВт

Расскажите о своих вложениях и доходах: сколько всего вы потратили на оборудование, сколько уже получили, сколько планируете получить?

Если ситуация сложится благоприятная, планирую выйти на самоокупаемость через год: учитывая дальнейшие инвестиции, реинвестиции и прочие расходы. О двух-трех месяцах и речи идти не может, ведь я отношусь к этому делу как к бизнесу, поэтому «заработать и по-быстрому свалить» — не мой вариант.

Изначальные вложения составили $10 000, на них я купил две фермы с видеокартами, чтобы майнить ZCash. В среднем они приносят до $2000 в месяц, учитывая скачки курса и сложности. Иногда было меньше, иногда больше — все зависит от кучи факторов и точно предугадать прибыль невозможно. Конечно, есть специальные сервисы, которые подсчитывают примерный профит, но планировать только на основе их показателей не стоит. Сейчас доход постоянно колеблется — растет курс и сложность, причем происходит это неравномерно. Общий доход с начала сентября: около 10 ZEC.

Дополнительные вложения — около $40 000, часть этой суммы была реинвестированием. На эти деньги я купил:

  • 6 ASIC-майнеров L3+ (для добычи Litecoin),
  • 6 ASIC-майнеров D3 (для добычи Dash),
  • 3 ASIC-майнера S9 (для добычи Bitcoin и Bitcoin Cash).

6 штук ASIC L3+ работают всего месяц и принесли чуть больше 20 LTC. Но с момента старта до сегодня сложность добычи выросла почти втрое, как и цена валюты, поэтому судить о доходности пока рано. В среднем доходность шести устройств должна варьироваться в диапазоне $4000-5000 в месяц.

«Майнить дома — большой риск». Интервью с украинским майнером, вложившим в дело $50 000

Хешрейт и общий заработок с шести ASIC L3+

6 штук ASIC D3 пока ничего не приносят — я жду включения их в сеть компанией, у которой я арендую места для оборудования. С ними у меня отдельная история: на момент предзаказа планируемая доходность составляла около $200 в сутки, а сегодня — около $8. Дело в том, что майнеры повелись на такую высокую доходность и накупили «асиков», а когда начали добывать монеты, то сложность выросла в 10 раз буквально за месяц.

«Майнить дома — большой риск». Интервью с украинским майнером, вложившим в дело $50 000

Оставшуюся часть «асиков» должны отгрузить только в феврале. Я рассчитываю, что общая доходность составит около $10 000 в месяц, когда D3 включатся в процесс.

За все время майнинга я вывел на свой счет около $1000, остальные средства пошли на покупку дополнительного оборудования и расходы, связанные с добычей криптовалют.

Что думаете по поводу ситуации вокруг криптовалют в Украине? Недавно вот прошел обыск в квартире у Каплана, СБУ якобы перевела на свои счета 305 ETH, которые ему принадлежали.

Я слышал об этом, ситуация очень странная. Обыски и раньше ведь были, в частности, в офисах IT-компаний. Думаю, что в большинстве случаев цель таких действий со стороны правоохранительных органов — запугивание. Но почему это происходит, сказать не возьмусь.

Отношение у государства к этой теме вообще странное, например, я не могу просто так взять и купить криптовалюту на большую сумму, ведь на меня сразу посыпется куча вопросов. При этом я могу без проблем обналичить ее — банкам не важно, сколько денег вам пришло на счет. Во всяком случае у меня проблем с выводом никогда не возникало. По этой причине я и решил заняться майнингом, а не просто купить криптовалюту и ждать роста цены — я не могу быстро взять и потратить одним махом те же $10 000 по безналу.

И напоследок: несколько советов тем, кто интересуется темой криптовалют и майнингом в частности.

  • Избегайте наличных денег. Если вы хотите купить криптовалюту, подготовьтесь и проанализируйте информацию о биржах, зарегистрируйтесь, пройдите верификацию и пополните счет с банковской карты. Я крайне не рекомендую делать это за наличные «с рук» — мошенничество только набирает обороты.
  • Храните криптовалюту правильно. Купите хороший аппаратный кошелек, например, Ledger. Заказывайте его на официальном сайте и никогда не связывайтесь с перекупщиками — так вы только здорово переплатите или попадетесь на развод.
  • Снимите розовые очки и трезво оценивайте ситуацию. Майнинг — рискованное дело, а майнинг дома — вдвойне. Вы можете заработать на этом хорошие деньги только тогда, когда это станет для вас полноценной работой.

Алексей Стеценко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google AdWords отключит расширение «Отзывы» в январе 2018 годаGoogle AdWords отключит расширение «Отзывы» в январе 2018 года
Названы самые ненадежные пароли 2017 годаНазваны самые ненадежные пароли 2017 года
Google назвал самые популярные фильмы в мире в 2017 годуGoogle назвал самые популярные фильмы в мире в 2017 году
Google: PWA не имеют никаких преимуществ в поискеGoogle: PWA не имеют никаких преимуществ в поиске
Bitcoin упал до $13 000, Bitcoin Cash растет. Что происходит?Bitcoin упал до $13 000, Bitcoin Cash растет. Что происходит?
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцев заражали майнером криптовалют через Facebook MessengerУкраинцев заражали майнером криптовалют через Facebook Messenger
Временно закрыли сайт Белого дома для петицийВременно закрыли сайт Белого дома для петиций
«Это был органический рост». Интервью с разработчиком украинской криптовалюты «Карбованец»«Это был органический рост». Интервью с разработчиком украинской криптовалюты «Карбованец»
За добычу биткоинов на домашних ПК, пользователи будут получать оплатуЗа добычу биткоинов на домашних ПК, пользователи будут получать оплату
67% подписчиков Netflix смотрят сериалы и фильмы вне дома67% подписчиков Netflix смотрят сериалы и фильмы вне дома
Amazon позволит курьеру открывать двери дома клиентаAmazon позволит курьеру открывать двери дома клиента
Cтартап GitLab с украинским основателем поднял $20 млн. Ведущий инвестор — Google Ventures
Стартап с украинским кофаундером YayPay привлек $5,3 млн инвестиций и планирует открыть R&D в Киеве
Звонки с домашних телефонов могут подорожатьЗвонки с домашних телефонов могут подорожать
Google запустил по украинским музеям виртуальные 3D-турыGoogle запустил по украинским музеям виртуальные 3D-туры
Последние новости
Подгружаем последние новости