«Майнить дома — большой риск». Интервью с украинским майнером, вложившим в дело $50 000

Наш собеседник — парень по имени Евгений, свое настоящее имя и место жительства он попросил не называть. Ему около 33 лет, он частный предприниматель. Майнингом Евгений занялся около полугода назад, с недавних пор рассказывает о своем опыте в собственном канале « Сам себе майнер » в Telegram, пишут AIN.UA .

Когда вы познакомились с криптовалютами? И почему решили заняться майнингом непосредственно?

За криптовалютами я слежу достаточно давно, примерно с 2013 года. Первый свой биткоин я купил где-то за $40 на бирже BTC-e, которая уже успела закрыться и заново «восстать». Покупал не потому, что инвестировал, а с конкретной целью — я размещал рекламу одного из своих проектов (мобильной игры для iOS/Android) на довольно популярном Twitter-аккаунте. Уже тогда можно было оплатить рекламный пост биткоинами. После этого несколько лет я просто следил за тем, как развиваются криптовалюты и не спешил вкладывать деньги, просто «приценивался». Хватался за голову, когда цена резко взлетала, а потом с облегчением вздыхал, когда падала обратно. При этом я не особо интересовался самим майнингом, так как до конца не понимал его экономической целесообразности лично для себя.

В 2014 году у меня был выбор: вложить деньги в криптовалюты или в офлайн-бизнес. Я выбрал второй вариант, но он «не выстрелил» — большую часть капитала я потерял. Позже все-таки сумел выкарабкаться из этой ситуации благодаря проекту спортивной тематики, который зарабатывал на комиссиях от привлеченных с букмекерских сайтов игроков. Так я заработал денег на новое дело, которым и оказался майнинг. К середине 2017 года я твердо решил, что попробую построить на этой отрасли бизнес.

Сейчас основная моя деятельность сосредоточена на добыче криптовалют. Это то дело, в которое я вложился в полном объеме — средствами, временем, силами.

Выходит, вы уже полгода как майнер. Какие криптовалюты решили добывать, на каком оборудовании?

Сначала присматривался к ASIC-майнерам, но меня насторожили нюансы, связанные с их покупкой напрямую у производителя и последующей доставкой в Украину. Был вариант купить и в Украине, но тогда я бы существенно переплатил. А так как хотелось начать как можно быстрее, остановился на фермах, которые собираются из видеокарт. Первоначальные вложения: $10 000. На них я купил две фермы из 10 видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti двух производителей: MSI и Gigabyte (просто у поставщика не было сразу десятка одинаковых). Так как эти карты больше подходят под майнинг на алгоритме Equihash, то и добывать на них я начал валюту ZCash.

Одна из ферм, собранная из 6-и видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

Выбрал именно 1080 Ti, потому что на тот момент они были одними из самых мощных и дорогих на рынке, а я делаю ставку на долгосрочную перспективу. К сожалению, никто не может дать гарантию, что через год-два майнинг будет таким же прибыльным, как и сейчас, особенно на именно этом оборудовании. Поэтому, в случае чего, я смогу без проблем продать видеокарты по хорошей цене в будущем — они все еще будут достаточно производительными и не сильно потеряют в цене. Особенно учитывая тот факт, что это компьютерные комплектующие и продать их гораздо проще, чем те же «асики».

А где эти фермы стоят: дома или в отдельно арендованном помещении? Электричества они потребляют прилично — какие затраты получаются за месяц?

Майнить дома — большой риск. Все оборудование размещено в специальном помещении, где помимо моих ферм стоят десятки таких же, но уже других владельцев. В помещении есть все необходимое для нормальной работы майнеров: усиленная электропроводка, стабильный интернет, системы для подачи свежего отфильтрованного воздуха и отвода горячего, огромное количество вентиляторов, охрана с видеонаблюдением. За место для одной фермы + электричество и техническое обслуживание я плачу около $100 в месяц.

Сдачей места в аренду занимаются специальные компании, которые с недавних пор появились и в Украине. Раньше о подобном можно было услышать разве что за границей, сегодня уже есть решения и для украинцев. Впрочем, это не мешает пользоваться зарубежными сервисами — так я поступил с ASIC-майнерами, которых даже в глаза не видел. За место для одного «асика» я плачу $85 в месяц, при этом я застрахован от форс-мажоров и смогу заказать доставку майнеров домой в любой момент. Но приехать могут даже не мои устройства, а аналогичные, которые находятся ближе ко мне (мощности размещаются по всему миру) — их доставить выйдет дешевле и быстрее.

Зачастую самый дешевый «дом для ферм» выглядит именно так. Фото с форума bits.media

Домашний майнинг — это большие риски и, в большинстве случаев, разочарования. Во-первых, чтобы большая и мощная ферма работала, нужна хорошая проводка. Например, две фермы с десятком видеокарт NVIDIA GeForce 1080 Ti потребляют около 2300-2500 кВт/ч в месяц или около 3 кВт за час. Добавьте сюда бытовую технику и получите постоянные «выбитые пробки» и повышенную пожароопасность — проводка просто не рассчитана на такие нагрузки. От скачков напряжения тоже никто не застрахован, а в жилых домах это происходит часто и является одной из главных причин выхода оборудования из строя. Более того, под ферму нужно сразу выделять помещение, в котором вы не планируете жить — шум и температура даже от маленькой фермы создают невыносимые условия. Еще одна проблема — пыль. В общем, я крайне не рекомендую заниматься этим дома, разве что майнить прям на домашнем компьютере украинский «Карбованец» и платить «намайненым» за интернет ?

А так выглядит дата-центр BitFury в Тбилиси, который обошелся в примерно $30 млн. Мощность: 40 МВт

Расскажите о своих вложениях и доходах: сколько всего вы потратили на оборудование, сколько уже получили, сколько планируете получить?

Если ситуация сложится благоприятная, планирую выйти на самоокупаемость через год: учитывая дальнейшие инвестиции, реинвестиции и прочие расходы. О двух-трех месяцах и речи идти не может, ведь я отношусь к этому делу как к бизнесу, поэтому «заработать и по-быстрому свалить» — не мой вариант.

Изначальные вложения составили $10 000, на них я купил две фермы с видеокартами, чтобы майнить ZCash. В среднем они приносят до $2000 в месяц, учитывая скачки курса и сложности. Иногда было меньше, иногда больше — все зависит от кучи факторов и точно предугадать прибыль невозможно. Конечно, есть специальные сервисы, которые подсчитывают примерный профит, но планировать только на основе их показателей не стоит. Сейчас доход постоянно колеблется — растет курс и сложность, причем происходит это неравномерно. Общий доход с начала сентября: около 10 ZEC.

Дополнительные вложения — около $40 000, часть этой суммы была реинвестированием. На эти деньги я купил:

6 ASIC-майнеров L3+ (для добычи Litecoin),

6 ASIC-майнеров D3 (для добычи Dash),

3 ASIC-майнера S9 (для добычи Bitcoin и Bitcoin Cash).

6 штук ASIC L3+ работают всего месяц и принесли чуть больше 20 LTC. Но с момента старта до сегодня сложность добычи выросла почти втрое, как и цена валюты, поэтому судить о доходности пока рано. В среднем доходность шести устройств должна варьироваться в диапазоне $4000-5000 в месяц.

Хешрейт и общий заработок с шести ASIC L3+

6 штук ASIC D3 пока ничего не приносят — я жду включения их в сеть компанией, у которой я арендую места для оборудования. С ними у меня отдельная история: на момент предзаказа планируемая доходность составляла около $200 в сутки, а сегодня — около $8. Дело в том, что майнеры повелись на такую высокую доходность и накупили «асиков», а когда начали добывать монеты, то сложность выросла в 10 раз буквально за месяц.

Оставшуюся часть «асиков» должны отгрузить только в феврале. Я рассчитываю, что общая доходность составит около $10 000 в месяц, когда D3 включатся в процесс.

За все время майнинга я вывел на свой счет около $1000, остальные средства пошли на покупку дополнительного оборудования и расходы, связанные с добычей криптовалют.

Что думаете по поводу ситуации вокруг криптовалют в Украине? Недавно вот прошел обыск в квартире у Каплана, СБУ якобы перевела на свои счета 305 ETH, которые ему принадлежали.

Я слышал об этом, ситуация очень странная. Обыски и раньше ведь были, в частности, в офисах IT-компаний. Думаю, что в большинстве случаев цель таких действий со стороны правоохранительных органов — запугивание. Но почему это происходит, сказать не возьмусь.

Отношение у государства к этой теме вообще странное, например, я не могу просто так взять и купить криптовалюту на большую сумму, ведь на меня сразу посыпется куча вопросов. При этом я могу без проблем обналичить ее — банкам не важно, сколько денег вам пришло на счет. Во всяком случае у меня проблем с выводом никогда не возникало. По этой причине я и решил заняться майнингом, а не просто купить криптовалюту и ждать роста цены — я не могу быстро взять и потратить одним махом те же $10 000 по безналу.

И напоследок: несколько советов тем, кто интересуется темой криптовалют и майнингом в частности.