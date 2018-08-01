Apple готовит ноутбук MacBook Air на платформе Intel Kaby Lake Refresh

Компания Apple , по сообщениям сетевых источников, вскоре представит обновлённую версию тонкого и лёгкого портативного компьютера MacBook Air.

Нынешний ноутбук MacBook Air полагается на процессор Intel Core пятого поколения. К примеру, доступны модификации с чипами Core i5-5250U и Core i5-5350U, которые имеют два вычислительных ядра.

Обновлённый лэптоп MacBook Air, если верить имеющейся информации, получит процессор Intel Core восьмого поколения. Речь идёт об аппаратной платформе Kaby Lake Refresh. Чипы данного семейства производятся по 14-нанометровой технологии. Базовая частота в зависимости от модели варьируется от 1,6 до 1,9 ГГц, частота в турбо-режиме — от 3,4 до 4,2 ГГц.

Прочие характеристики готовящегося к выпуску портативного компьютера пока не раскрываются. По всей видимости, он унаследует у предшественника дисплей размером 13,3 дюйма по диагонали (1440 ? 900 пикселей). В качестве устройства хранения данных будет применяться твердотельный накопитель.

Добавим, что недавно Apple официально представила обновлённые портативные компьютеры MacBook Pro с панелью Touch Bar, оснащённые дисплеем размером 13,3 и 15,4 дюйма. Они комплектуются процессорами Intel Core восьмого поколения. Подробнее о лэптопах можно узнать здесь.



