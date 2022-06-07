Новый MacBook Air будет работать под управлением процессора М2

Ноутбук будет доступен к покупке уже в следующем месяце, информирует ZN.ua.

Новый MacBook Air будет работать под управлением процессора М2
Цена нового MacBook Air будет стартовать от 1199 долларов
© Apple

Компания Apple на презентации на WWDC представила новый ноутбук MacBook Air с диагональю дисплея 13,6 дюйма. Он будет работать под управлением новейшего процессора М2, который придет на смену М1 от компании, который был представлен два года назад.

По словам представителей Apple, новый процессор на 25% более мощный, чем его предшественник, а также работает «в 1,9 раза быстрее, чем топовый процессор для компьютеров».


Фаина Ваулина, ZN.ua





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