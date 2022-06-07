Новый MacBook Air будет работать под управлением процессора М2

Компания Apple на презентации на WWDC представила новый ноутбук MacBook Air с диагональю дисплея 13,6 дюйма. Он будет работать под управлением новейшего процессора М2, который придет на смену М1 от компании, который был представлен два года назад.

По словам представителей Apple , новый процессор на 25% более мощный, чем его предшественник, а также работает «в 1,9 раза быстрее, чем топовый процессор для компьютеров».