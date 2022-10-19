Apple представила нове покоління iPad: основні характеристики (презентація)

Компанія Apple представила нове покоління планшетів iPad та iPad Pro. Головною особливістю базової моделі став перероблений дизайн та відмова від роз'єму Lightning.

Apple представила нове покоління iPad: основні характеристики (презентація)
Фото: #apple#.com

iPad

Apple представила 10 покоління iPad без анонсів. Нарешті базова версія позбавилася роз'єму Lightning і перейшла на USB-C. Планшет отримав 10,9-дюймовий екран з більш тонкою рамкою.

Також у бюджетній версії більше немає кнопки Home, а сканер відбитків Touch ID вбудовано у кнопку включення. Нові iPad підтримують стандарти бездротового зв'язку Wi-Fi 6 та 5G. Планшет побудований на основі процесора A14 Bionic (як у iPhone 12)

Старт роздрібного продажу — 26 жовтня. Ціни на iPad стартують від $450 доларів.

iPad Pro

Pro-версія стала ще більш потужною, отримавши процесор M2. За заявами виробника, приріст продуктивності, порівняно з попереднім поколінням, становить 15%.

Крім того, Apple обіцяє новий рівень роботи з Apple Pencil при наведенні та надшвидке бездротове підключення, а також покращений дисплей, професійні камери, Face ID, Thunderbolt та аудіосистему з чотирма динаміками.

У продаж надійдуть дві версії з екранами діагоналлю 11 та 12,9 дюйма, пам'яттю від 128 ГБ до 2 ТБ, 20-ватною зарядкою та основною 12-мегапіксельною камерою. Ціни стартують від $800.





Интересные новости
Apple представила нове покоління iPad: основні характеристики (презентація)Apple представила нове покоління iPad: основні характеристики (презентація)
Китай підставив росію з поставками: "Брак зріс з 2% до 40% під час війни"Китай підставив росію з поставками: "Брак зріс з 2% до 40% під час війни"
Комп’ютер Mac, яким користувався Стів Джобс, продадуть на аукціоні за $300 тисячКомп’ютер Mac, яким користувався Стів Джобс, продадуть на аукціоні за $300 тисяч
Блок рекламы


Похожие новости
Huawei представила 10,3" планшет MatePad Paper с дисплеем на электронных чернилахHuawei представила 10,3" планшет MatePad Paper с дисплеем на электронных чернилах
Biostar представила материнскую плату TB360-BTC Pro 3.0 для создания майнинговых системBiostar представила материнскую плату TB360-BTC Pro 3.0 для создания майнинговых систем
Intel представила биткоин-майнер из 300 крошечных ASIC — 40 терахеш/с при потреблении 3600 ВтIntel представила биткоин-майнер из 300 крошечных ASIC — 40 терахеш/с при потреблении 3600 Вт
Cooler Master представила «весенний» ПК-корпус Silencio S400 Sakura Limited EditionCooler Master представила «весенний» ПК-корпус Silencio S400 Sakura Limited Edition
Razer представила, возможно, самый мощный 14-дюймовый ноутбук — Blade 14 получит Ryzen 9 6900HX и GeForce RTX 3080 TiRazer представила, возможно, самый мощный 14-дюймовый ноутбук — Blade 14 получит Ryzen 9 6900HX и GeForce RTX 3080 Ti
Xiaomi представила маршрутизатор Redmi Router AX5400 с чипом QualcommXiaomi представила маршрутизатор Redmi Router AX5400 с чипом Qualcomm
Apple может выпустить сразу три новых компьютера Mac раньше времени. Какими они будут?Apple может выпустить сразу три новых компьютера Mac раньше времени. Какими они будут?
Corsair представила игровой компьютер Vengeance i7300 на платформе Intel Alder LakeCorsair представила игровой компьютер Vengeance i7300 на платформе Intel Alder Lake
Maingear представила игровые десктопы с ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3050Maingear представила игровые десктопы с ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3050
Corsair представила белоснежный ПК-корпус iCUE 4000D RGB Airflow QL EditionCorsair представила белоснежный ПК-корпус iCUE 4000D RGB Airflow QL Edition
Последние новости
Подгружаем последние новости