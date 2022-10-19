Apple представила нове покоління iPad: основні характеристики (презентація)
Компанія Apple представила нове покоління планшетів iPad та iPad Pro. Головною особливістю базової моделі став перероблений дизайн та відмова від роз'єму Lightning.
iPad
Apple представила 10 покоління iPad без анонсів. Нарешті базова версія позбавилася роз'єму Lightning і перейшла на USB-C. Планшет отримав 10,9-дюймовий екран з більш тонкою рамкою.
Також у бюджетній версії більше немає кнопки Home, а сканер відбитків Touch ID вбудовано у кнопку включення. Нові iPad підтримують стандарти бездротового зв'язку Wi-Fi 6 та 5G. Планшет побудований на основі процесора A14 Bionic (як у iPhone 12)
Старт роздрібного продажу — 26 жовтня. Ціни на iPad стартують від $450 доларів.
iPad Pro
Pro-версія стала ще більш потужною, отримавши процесор M2. За заявами виробника, приріст продуктивності, порівняно з попереднім поколінням, становить 15%.
Крім того, Apple обіцяє новий рівень роботи з Apple Pencil при наведенні та надшвидке бездротове підключення, а також покращений дисплей, професійні камери, Face ID, Thunderbolt та аудіосистему з чотирма динаміками.
У продаж надійдуть дві версії з екранами діагоналлю 11 та 12,9 дюйма, пам'яттю від 128 ГБ до 2 ТБ, 20-ватною зарядкою та основною 12-мегапіксельною камерою. Ціни стартують від $800.