ОАЕ допоможуть українським школярам з ноутбуками

Про це з арабами домовилась Олена Зеленська.

Об’єднані Арабські Емірати підтримають українських дітей під час війни, подарувавши школам 2500 ноутбуків, повідомила перша леді України Олена Зеленська після переговорів з міністром зі зміни клімату та довкілля ОАЕ Маріам Альмхейрі, яка приїхала з робочим візитом в Україну.

«Розповіла гості про розробку проєкту з оснащення укриттів для шкіл Чернігівщини та закупівлю ноутбуків для дистанційної освіти – щоб забезпечити її, Фундація [Олени Зеленської] вже надала 38 856 ноутбуків для вчителів. Була рада почути, що ОАЕ долучається і тут – невдовзі надійдуть 2500 ноутбуків для учнів», – йдеться в повідомленні.

Зеленська нагадала, що нещодавно уряд ОАЕ також виділив 4 млн доларів на будівництво ергономічних, сучасних будинків, оснащених укриттям, для великих прийомних родин в межах проєкту «Адреса дитинства».


Анастасія Дейна, ZN.ua





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