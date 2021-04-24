Digital Foundry протестировала MLB The Show 21: первая игра Sony для Xbox работает лучше на PlayStation 5

Digital Foundry протестировала MLB The Show 21: первая игра Sony для Xbox работает лучше на PlayStation 5

Бейсбольный симулятор MLB The Show 21, разработанный студией Sony San Diego, вышел 20 апреля не только на консолях PlayStation, но и Xbox. Специалисты издания Eurogamer (Digital Foundry) проанализировали версии игры на предмет качества графики и производительности и вынесли свой вердикт.

Все версии MLB The Show 21 работают с разблокированной частотой кадров, ограниченной только вертикальной синхронизацией с частотой 60 кадров/с. На Xbox Series X и PlayStation 5 игра воспроизводится в разрешении 4K (2160p). Они идентичны, за исключением «странного» бага, который влияет на воду в версии для консоли Microsoft. Кроме того, во время игрового процесса версия для PlayStation 5 стабильно держит 60 кадров/с, тогда как производительность на Xbox Series X немного менее устойчива.

Digital Foundry протестировала MLB The Show 21: первая игра Sony для Xbox работает лучше на PlayStation 5

Настоящая разница проявляется во время различных сцен игры, где студия Sony San Diego демонстрирует более качественную графику. Частота кадров во время таких моментов снижается во всех версиях. Но на Xbox Series X производительность падает сильнее, чем на PlayStation 5 — примерно на 9-11 кадров/с. Xbox Series S воспроизводит MLB The Show 21 в разрешении 1080p и примерно на 2-3 кадра медленнее, чем Xbox Series X.

Наконец, MLB The Show 21 на консолях текущего поколения не обладает несколькими режимами изображения. Единственное существенное отличие версий состоит в том, что игра на PlayStation 5 поддерживает функции контроллера DualSense и загружается примерно на 4 секунды быстрее.

На консолях прошлого поколения ситуация иная. На Xbox One X бейсбольный симулятор при разрешении 1440p воспроизводится в среднем на 5-7 кадров/с быстрее, чем на PlayStation 4 Pro. Уменьшение разрешения до 1080p приближает обе системы к показателям Xbox Series S.

В итоге специалисты похвалили студию Sony San Diego за качественное портирование MLB The Show 21 на платформы, с которыми они ранее никогда не работали.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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