Microsoft тестирует трансляции через Xbox Game Pass в 1080p

Для облачных потоковых трансляций Xbox Game Pass (они же xCloud) на телефоне вполне достаточно разрешения 720p, но его явно будет маловато, когда сервис станет доступен на ПК и iPad. К счастью, Microsoft уже работает над повышением разрешения. Windows Central и The Verge сообщили, что компания тестирует потоковый режим 1080p. Неизвестно, насколько широко распространено тестирование и как скоро пользователи получат доступ к этому обновлению, но это будет огромный скачок в качестве для игрового окружения с большими экранами.

Microsoft тестирует трансляции через Xbox Game Pass в 1080p

Peter Summers / Getty Images

Одновременно утечка обновлённого приложения Xbox Game Streaming для Windows показала, как компания собирается привлекать больше игроков к службе. Сообщается, что ПО будет поддерживать ввод с помощью сенсора и гироскопа, и это позволит удалённо воспроизводить игры Xbox на планшетах вроде семейства Surface, когда под рукой нет специализированного игрового контроллера.

И обкатка разрешения 1080p, и новое приложение находятся на ранней стадии разработки, и неизвестно, когда станут доступны публике. По слухам, Microsoft планирует провести игровое мероприятие в марте, но нет никакой гарантии, что к этому времени обновления будут готовы.

scoop: here\'s a look at Microsoft\'s unreleased xCloud app for Windows. This app lets you stream Xbox games from an Xbox Series X / S console, or from xCloud. Full details here: https://t.co/ymyjQDmaeH pic.twitter.com/V3U3PXe7LO

— Tom Warren (@tomwarren) February 27, 2021


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На ПК ближайшей весной выйдет Days Gone, а за ней — другие эксклюзивы PlayStationНа ПК ближайшей весной выйдет Days Gone, а за ней — другие эксклюзивы PlayStation
Количество уникальных загрузок NieR Re[in]carnation за три дня превысило 3 млнКоличество уникальных загрузок NieR Re[in]carnation за три дня превысило 3 млн
Видео: подробности третьего сезонного абонемента файтинга Samurai Shodown и тизер персонажа из Guilty GearВидео: подробности третьего сезонного абонемента файтинга Samurai Shodown и тизер персонажа из Guilty Gear
Ужасающие методы психотерапии: представлен хоррор Dark MoonlightУжасающие методы психотерапии: представлен хоррор Dark Moonlight
Слухи: в марте Microsoft расскажет о дальнейшей судьбе Bethesda Softworks на годы вперёдСлухи: в марте Microsoft расскажет о дальнейшей судьбе Bethesda Softworks на годы вперёд
Блок рекламы


Похожие новости
Слухи: в марте Microsoft расскажет о дальнейшей судьбе Bethesda Softworks на годы вперёдСлухи: в марте Microsoft расскажет о дальнейшей судьбе Bethesda Softworks на годы вперёд
FPS Boost на Xbox Series X и S сможет работать не во всех старых играхFPS Boost на Xbox Series X и S сможет работать не во всех старых играх
Многообещающее начало: эксперты Digital Foundry протестировали работу FPS Boost на Xbox Series X и SМногообещающее начало: эксперты Digital Foundry протестировали работу FPS Boost на Xbox Series X и S
В Epic Games Store началась раздача RAGE 2 и Absolute Drift, на очереди – Sunless SeaВ Epic Games Store началась раздача RAGE 2 и Absolute Drift, на очереди – Sunless Sea
Дефицит подпортил стартовые продажи PlayStation 5, Xbox Series X и Series SДефицит подпортил стартовые продажи PlayStation 5, Xbox Series X и Series S
Почти полный комплект: сборник The Yakuza Remastered Collection добрался до PC и Xbox OneПочти полный комплект: сборник The Yakuza Remastered Collection добрался до PC и Xbox One
Epic Games Store подвёл итоги 2020 года: рост по всем фронтам и большие планы на будущееEpic Games Store подвёл итоги 2020 года: рост по всем фронтам и большие планы на будущее
Riot Games и Red Bull проведут студенческий турнир по Valorant с призом €20 тыс. за первое местоRiot Games и Red Bull проведут студенческий турнир по Valorant с призом €20 тыс. за первое место
Games with Gold в феврале: Gears 5, Resident Evil, Indiana Jones и другиеGames with Gold в феврале: Gears 5, Resident Evil, Indiana Jones и другие
В Epic Games Store началась раздача Galactic Civilizations III, на очереди — Dandara: Trials of Fear EditionВ Epic Games Store началась раздача Galactic Civilizations III, на очереди — Dandara: Trials of Fear Edition
Последние новости
Подгружаем последние новости