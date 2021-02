Microsoft тестирует трансляции через Xbox Game Pass в 1080p

Для облачных потоковых трансляций Xbox Game Pass (они же xCloud) на телефоне вполне достаточно разрешения 720p, но его явно будет маловато, когда сервис станет доступен на ПК и iPad . К счастью, Microsoft уже работает над повышением разрешения. Windows Central и The Verge сообщили, что компания тестирует потоковый режим 1080p. Неизвестно, насколько широко распространено тестирование и как скоро пользователи получат доступ к этому обновлению, но это будет огромный скачок в качестве для игрового окружения с большими экранами.

Одновременно утечка обновлённого приложения Xbox Game Streaming для Windows показала, как компания собирается привлекать больше игроков к службе. Сообщается, что ПО будет поддерживать ввод с помощью сенсора и гироскопа, и это позволит удалённо воспроизводить игры Xbox на планшетах вроде семейства Surface, когда под рукой нет специализированного игрового контроллера.

И обкатка разрешения 1080p, и новое приложение находятся на ранней стадии разработки, и неизвестно, когда станут доступны публике. По слухам, Microsoft планирует провести игровое мероприятие в марте, но нет никакой гарантии, что к этому времени обновления будут готовы.

