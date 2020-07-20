Слухи: Microsoft перестанет брать плату за доступ к мультиплееру на консолях Xbox

Слухи: Microsoft перестанет брать плату за доступ к мультиплееру на консолях Xbox

Инсайдер Klobrille, специализирующийся на предоставлении закулисной информации о проектах Xbox Game Studios, на форуме ResetEra намекнул на будущее изменение политики Microsoft в отношении платы за мультиплеер в играх для Xbox.

В настоящее время для участия в онлайн-сражениях на консолях американского платформодержателя необходимо оформить подписку Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate.

По словам Klobrille, Xbox Live Gold является «искусственным барьером, препятствующим созданию бесшовной экосистемы между приставками, ПК и [облачным сервисом] xCloud».

Klobrille также заверил, что отказ Microsoft от платы за мультиплеер — лишь вопрос времени. Схожую точку зрения в недавнем подкасте CrossFire высказал и журналист VentureBeat Джефф Грабб (Jeff Grubb).

Слухи: Microsoft перестанет брать плату за доступ к мультиплееру на консолях Xbox

Помимо мультиплеера, Xbox Live Gold даёт доступ к четырём бесплатным играм в месяц

Ранее Microsoft изъяла из продажи в своём цифровом магазине 12-месячную подписку Xbox Live Gold. Причину такого решения в компании не назвали, но предполагается, что сервис ждут изменения.

Напомним, Xbox Live Gold уже входит в стоимость Xbox Game Pass Ultimate, а с сентября частью «ультимативной» подписки станет и облачный сервис Project xCloud. Цена на Xbox Game Pass Ultimate при этом не изменится.

В ближайший четверг, 23 июля, Microsoft проведёт трансляцию Xbox Games Showcase. Новостей о Xbox Live Gold в рамках мероприятия ждать не стоит: компания подтвердила, что шоу будет посвящено исключительно играм.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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