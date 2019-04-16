Xbox One S All Digital: Microsoft готовит консоль без привода Blu-ray

Ресурс WinFuture сообщает о том, что корпорация Microsoft вскоре представит игровую консоль Xbox One S All Digital, лишённую встроенного оптического привода.

Опубликованные изображения говорят о том, что внешне устройство практически идентично обычной приставке Xbox One S. При этом у новой модификации консоли отсутствует привод Blu-ray.

Таким образом, пользователи смогут загружать игры только через компьютерную сеть. Кстати, утверждается, что новинка будет поставляться с тремя предустановленными играми — Forza Horizon 3, Minecraft и Sea of Thieves.

Известно также, что приставка Xbox One S All Digital оборудована жёстким диском вместимостью 1 Тбайт. Упомянута поддержка формата 4K и технологии HDR.

Показанное на изображениях устройство выполнено в корпусе белого цвета, а комплект поставки включает контроллер в соответствующем исполнении.

По информации WinFuture, корпорация Microsoft может анонсировать консоль уже на следующей неделе, но фактические поставки на европейском рынке начнутся только 7 мая. Называется цена — приблизительно 230 евро.



