Xbox One S All Digital: Microsoft готовит консоль без привода Blu-ray

Xbox One S All Digital: Microsoft готовит консоль без привода Blu-ray

Ресурс WinFuture сообщает о том, что корпорация Microsoft вскоре представит игровую консоль Xbox One S All Digital, лишённую встроенного оптического привода.

Опубликованные изображения говорят о том, что внешне устройство практически идентично обычной приставке Xbox One S. При этом у новой модификации консоли отсутствует привод Blu-ray.

Таким образом, пользователи смогут загружать игры только через компьютерную сеть. Кстати, утверждается, что новинка будет поставляться с тремя предустановленными играми — Forza Horizon 3, Minecraft и Sea of Thieves.

Xbox One S All Digital: Microsoft готовит консоль без привода Blu-ray

Известно также, что приставка Xbox One S All Digital оборудована жёстким диском вместимостью 1 Тбайт. Упомянута поддержка формата 4K и технологии HDR.

Показанное на изображениях устройство выполнено в корпусе белого цвета, а комплект поставки включает контроллер в соответствующем исполнении.

Xbox One S All Digital: Microsoft готовит консоль без привода Blu-ray

По информации WinFuture, корпорация Microsoft может анонсировать консоль уже на следующей неделе, но фактические поставки на европейском рынке начнутся только 7 мая. Называется цена — приблизительно 230 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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