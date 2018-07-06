Дружба Nintendo и Microsoft продолжилась выпуском New 2DS в стиле Minecraft

Nintendo и Microsoft , похоже, собираются активно дружить в игровой области против могучей Sony. По крайней мере, недавно Minecraft для Nintendo Switch получил поддержку кроссплатформенной игры с Xbox One благодаря обновлению «Вместе лучше», а теперь Nintendo решила уделить ещё больше внимания популярной игре, принадлежащей Microsoft .

Этим летом в Японии (о выходе на рынках других стран пока ничего не говорится) появятся три новых исполнения игровой системы Nintendo 2DS XL, причём гвоздём программы определённо выступает Minecraft Creeper Edition. Это красиво выполненная консоль с выделенными зелёными блоками на корпусе и изображением талисмана Minecraft. Судя по коробке, к дизайну приложила руку Microsoft Mojang.

И хотя Minecraft для Nintendo 3DS не имеет возможности кроссплатформенной игры с Xbox One, в отличие от версии для Switch, специальное издание карманной системы подчеркивает партнёрство Microsoft и Nintendo. И ранее выходили специальные варианты портативных консолей Nintendo, выполненные в стиле сторонних игр, но всё же подобного сотрудничества с другим платформодержателем ещё не было.

Помимо специального издания в духе Minecraft японцы подготовили ещё два варианта исполнения Nintendo 2DS XL на выбор. Первый — красно-чёрный в стилистике Mario Kart 7 — выйдет в июле:

Наконец, третье издание выполнено в духе Animal Crossing и включает рельефы на корпусе в стилистике игры. Эта консоль будет продаваться с предварительно установленной копией обновлённой версии Animal Crossing: New Leaf с поддержкой фигурок Amiibo.

Кстати, Microsoft почти одновременно анонсировала комплект Xbox One S в специальной коробке Minecraft. Помимо собственно консоли в белом исполнении он включает полноценную версию Minecraft с обновлением Aquatic и дополнением Explorer’s Pack, весь первый сезон Minecraft: Story Mode, месяц бесплатной подписки Xbox Game Pass и 14-дневную подписку Xbox Live Gold. Комплект появится в ряде стран (в США его стоимость составит $300).



