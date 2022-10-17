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2022-10-17
18-річний хлопець з США відтворив у Minecraft весь відомий Всесвіт
На це знадобилося два місяці.
Всесвіт відтворили у Minecraft© скриншот видео
18-річний Крістофер Слейтон відтворив у грі Minecraft весь відомий Всесвіт, повідомляє
На створення копії Всесвіту йому знадобилося два місяці. Слейтон створив зірки, чорні діри, галактики. Результатами своєї роботи він поділився на YouTube та в Reddit, відео з процесом створення Всесвіту швидко стало вірусним.
Фаїна Вауліна, ZN.ua