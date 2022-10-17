18-річний хлопець з США відтворив у Minecraft весь відомий Всесвіт

18-річний Крістофер Слейтон відтворив у грі Minecraft весь відомий Всесвіт, повідомляє Space.com . Гра дозволяє створювати замки, скелі та інші об'єкти, але Слейтон вирішив піти далі.

На створення копії Всесвіту йому знадобилося два місяці. Слейтон створив зірки, чорні діри, галактики. Результатами своєї роботи він поділився на YouTube та в Reddit, відео з процесом створення Всесвіту швидко стало вірусним.