Власти Сальвадора выпустят собственный стейблкоин

Администрация президента Сальвадора начала работать над проектом собственного стейблокоина, который будет обеспечиваться долларом США и называться «Колон-доллар». Об этом пишет РБК со ссылкой на El Faro.

Власти Сальвадора выпустят собственный стейблкоин
Фото: epravda.com.ua

Что известно

По информации издания, в разработке стейблкоина принимают участие братья президента Сальвадора Найиба Букеле Юсеф и Ибрадим.

По их словам, стабильная цифровая монета будет создана к концу 2021 года.

Стейблкоин — это цифровая монета, стоимость которой привязана к конкретному физическому активу. Первая такая цифровая валюта, USDT от компании Tether, появилась в 2015 году. Она имеет привязку к стоимости американского доллара в соотношении 1:1.

Предыстория

Сальвадор признал биткоин официальным платежным средством наряду с долларом США. Соответствующее решение принял парламент Сальвадора 9 июня. Закон вступит в силу с 7 сентября.

Согласно закону, цены в Сальвадоре могут устанавливаться в биткоинах, также в криптовалюте можно будет уплачивать налоговые отчисления. Обмен биткоинов не будет облагаться налогом на прирост капитала, при этом обмениваться на доллары биткоины будут по рыночному курсу.

В конце июня стало известно, что каждый взрослый житель страны, который установит разработанное государством приложение-криптокошелек Chivo, получит $30 в биткоинах.

В 1934—2000 годах официальной валютой Сальвадора являлся названный в честь Христофора Колумба колон. Однако с 1 января 2001 года законным платежным средством в стране был признан доллар США, курс которого к колону был установлен как 1 к 8,75. К настоящему времени колоны в Сальвадоре выведены из обращения и единственной валютой в стране является доллар США.

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