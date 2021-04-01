Австралийская Newcrest Mining расширит канадский рудник

Австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining объявила предварительные результаты доразведки медно-золотого месторождения Red Chris на северо-западе канадской провинции Британская Колумбия.



Как сообщает компания, подтвержденные резервы месторождения составляют 980 млн. т руды, содержащей 3,7 млн. т меди и 13 млн. унций золота. К концу сентября 2021 г. компания планирует подготовить ТЭО проекта расширения производительности рудника.



Добыча меди и золота проводится на Red Chris открытым способом с ноября 2014 г. В 2020 г. там было получено около 40 тыс. т меди и 73,8 тыс. унций золота. Однако качество руды начало снижаться, что потребовало проведения дополнительных разведочных работ.



В феврале текущего года Newcrest Mining сообщила, что инвестирует около $100 млн. в расширение карьера на руднике Red Chris. Новый проект предусматривает строительство на нем подземной шахте. Об ожидаемом увеличении производства пока не заявляется.