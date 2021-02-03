В Китае наращивают инвестиции в производство литий-ионных батарей

Компания Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), главный производитель автомобильных литий-ионных аккумуляторных батарей в Китае, во вторник объявила о решении выделить 29 млрд юаней (примерно 4,5 млрд долл. США) на расширение производственных мощностей.



В отчете, поданном CATL Шэньчжэньской фондовой бирже, говорится, что компания инвестирует 12 млрд юаней в строительство завода автомобильных аккумуляторных батарей в городе Чжаоцин провинции Гуандун на юге Китая.



Компания также приступит к реализации 5-й и 6-й очередей подобного проекта в городе Ибинь в пров. Сычуань на юго-западе Китая. Объем инвестиций достигнет 12 млрд юаней.



Дочерняя компания CATL планирует вложить 5 млрд юаней в реализацию проекта расширения производственной линии в уезде Сяпу провинции Фуцзянь на востоке Китая.



