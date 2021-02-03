В Китае наращивают инвестиции в производство литий-ионных батарей

В Китае наращивают инвестиции в производство литий-ионных батарей

Компания Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), главный производитель автомобильных литий-ионных аккумуляторных батарей в Китае, во вторник объявила о решении выделить 29 млрд юаней (примерно 4,5 млрд долл. США) на расширение производственных мощностей.

В отчете, поданном CATL Шэньчжэньской фондовой бирже, говорится, что компания инвестирует 12 млрд  юаней в строительство завода автомобильных аккумуляторных батарей в городе Чжаоцин провинции Гуандун на юге Китая.

Компания также приступит к реализации 5-й и 6-й очередей подобного проекта в городе Ибинь в пров. Сычуань на юго-западе Китая. Объем инвестиций достигнет 12 млрд юаней.

Дочерняя компания CATL планирует вложить 5 млрд юаней в реализацию проекта расширения производственной линии в уезде Сяпу провинции Фуцзянь на востоке Китая.

МинПром по материалам Металлургпром

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