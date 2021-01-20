Энергоатом, Укргидроэнерго, Нижнеднестровская ГЭС и три ТЭЦ перешли в управление Кабмина

Поручено разработать решение о передаче правительству управления компаниями "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" и ГП "Оператор рынка".

Энергоатом, Укргидроэнерго, Нижнеднестровская ГЭС и три ТЭЦ перешли в управление Кабмина
Фото: Макс Левин

По поручению президента Украины управление над "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровской ГЭС и тремя теплоэлектроцентралями переходит непосредственно к Кабинету министров.

Соответствующее решение правительство поддержало на заседании 20 января.

"Оно касается выполнения Третьего энергопакета ЕС в части разграничения операторов системы передачи, производителей и поставщиков электрической энергии", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время Минэкономики, Минэнерго и Минфин должны разработать решение о передаче в управление Минэнерго государственных компаний "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" и ГП "Оператор рынка".

"Эти решения являются крайне важными и будут способствовать дальнейшей интеграции Украины в европейское сообщество", - подчеркнул глава правительства.

Ранее сообщалось, что временный и.о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает Кабмину передать государственные пакеты акций ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", АО "Магистральные газопроводы Украины", АО "Укртранснафта"и ОАО "Кировоградгаз" Министерству энергетики Украины. В "Укртранснафте" назвали это незаконным.

Напомним, что в январе национальная энергетическая компания "Укрэнерго" подписала три кредитных договора с государственными банками "Укрэксимбанк", "Ощадбанк" и АБ "Укргазбанк" на 10,25 млрд гривен для погашения задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель", которая образовалась в течение восьми месяцев 2020 года.

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