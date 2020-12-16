В Индонезии подожгли никелевый рудник Vale

В Индонезии подожгли никелевый рудник Vale

Vale сообщает, что 15 декабря в 17:00 по местному времени на объекте Vale Nouvelle-Calédonie SAS (VNC) в Индонезии в результате протестов на территории объекта и рядом с ним возник пожар. Пожар затронул рудник и сопутствующую инфраструктуру.

Как сообщали местные СМИ, протестующим удалось поджечь десятки самосвалов и тяжелой экскаваторной техники, а также часть строений. Конфликт произошел на почве требований повысить заработную плату сотрудникам и изменений в учете рабочего времени.

Пожар был потушен, полиция задержала пятерых подозреваемых в беспорядках и поджогах.

Vale отмечает, что основной завод, расположенный в 7 км от места происшествия, не пострадал и находится под охраной.

Протесты происходили на фоне решения о продаже VNC консорциуму Prony Resources. Данное объединение создано сотрудниками VNC, включая топ-менеджмент, при этом 25% акций будет владеть международная трейдинговая компания Trafigura. Сделку планируется закрыть в первом квартале 2021 г.

Основным активом VNC является рудник Goro - четвертый по величине производитель никелевой руды в мире и ключевой двигатель экономики Новой Каледонии, на нем работают 3000 человек.

Продажа рудника активизировала стремление части политических сил в стране добиться независимости: сторонники отделения от Франции настаивают на политической и экономической независимости. В октябре на голосовании 53,3% участников высказались за то, чтобы остаться частью Франции. Но это уже второй референдум за 2 года, и доля лоялистов упала на 3,3%. Намеченный через два года третий референдум может привести к отделению страны.

МинПром по материалам МеталлТорг

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
S&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексовS&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексов
Morgan Stanley переместит из Великобритании в Германию около $120 миллиардовMorgan Stanley переместит из Великобритании в Германию около $120 миллиардов
Метинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им ИльичаМетинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им Ильича
Кличко рассказал о льготах для столичного бизнесаКличко рассказал о льготах для столичного бизнеса
Объем глобальных венчурных инвестиций в 3-м квартале вырос до $73,2 миллиарда — KPMGОбъем глобальных венчурных инвестиций в 3-м квартале вырос до $73,2 миллиарда — KPMG
Блок рекламы


Похожие новости
Канадская Cameco из-за коронавируса остановила работу крупнейшего уранового рудникаКанадская Cameco из-за коронавируса остановила работу крупнейшего уранового рудника
Китайская CATL планирует инвестировать 5 млрд долл. в переработку никелевой руды в ИндонезииКитайская CATL планирует инвестировать 5 млрд долл. в переработку никелевой руды в Индонезии
Бразильская Vale продала никелевое подразделение на острове Новая КаледонияБразильская Vale продала никелевое подразделение на острове Новая Каледония
Китайская China Molybdenum купила рудник в Конго за 550 млн долл..Китайская China Molybdenum купила рудник в Конго за 550 млн долл..
Сотрудникам "Электротяжмаша" начали выплачивать долги по зарплатеСотрудникам "Электротяжмаша" начали выплачивать долги по зарплате
Австралийская Nickel Mines построит в Индонезии завод по выпуску рафинированного никеляАвстралийская Nickel Mines построит в Индонезии завод по выпуску рафинированного никеля
Китайская Nanjing Iron & Steel построит в Индонезии коксохимический заводКитайская Nanjing Iron & Steel построит в Индонезии коксохимический завод
Sierra Metals нарастит мощности рудника в ПеруSierra Metals нарастит мощности рудника в Перу
Thyssenkrupp сократит почти 11 тыс. сотрудниковThyssenkrupp сократит почти 11 тыс. сотрудников
В Медном поясе Калахари запустят новый рудникВ Медном поясе Калахари запустят новый рудник
Последние новости
Подгружаем последние новости