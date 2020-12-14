Выплавка нержавейки в Китае превзошла докарантинные уровни

Выплавка нержавейки в Китае превзошла докарантинные уровни

По данным китайской консалтинговой компании Mysteel, в ноябре 2020 г. в стране было выплавлено 2,78 млн. т нержавеющей стали. Это на 0,6% меньше, чем в октябре, но на 15,7% больше, чем в ноябре 2019 г.

Таким образом, по итогам 11 месяцев китайские производители нержавеющей стали не только ликвидировали отставание от прошлогоднего графика, вызванное последствиями эпидемии коронавируса в начале года, но и вырвались вперед.

Всего в январе-ноябре они произвели 26,86 млн т металла. Это на 3,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем Mysteel отмечает, что в ноябре в стране сократилось на 6,4% по сравнению с октябрем производство нержавеющей стали 300-й серии. Правда, этот спад удалось почти полностью компенсировать увеличением выплавки хромистой и безникелевой нержавейки.

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