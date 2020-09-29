Ряды небанковских финучреждений покинуло еще два ООО — НБУ

Сегодня, 28 сентября, Национальный банк Украины сообщил , что из Государственного реестра финансовых учреждений исключено два участника рынка.

Фото: racurs.ua

Кого исключили

ООО «Стартап ФИНАНС»;

ООО «ЗАПАДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ».

Соответствующие решения были приняты Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 25 сентября 2020.

Основание — представленные учреждениями обращения.

Относительно рынка небанковских финансовых услуг

Всего на рынке по состоянию на 31 августа 2020 года учитывается 2084 участников небанковского финансового рынка, в состав которых входят:

• 196 рисковых (non-life) и 19 лайфовых страховщиков;

• 63 страховых брокера;

• 1031 финансовая компания, имеющие лицензии на кредитование, лизинг, факторинг, предоставление гарантий, перевод средств и обмен валют;

• 327 кредитных союзов;

• 144 лизинговые компании;

• 304 ломбарды.

Относительно Закона о сплите

В соответствии с Законом о сплите, который вступил в силу 1 июля 2020 года:

• НБУ стал регулятором небанковских финучреждений: страховых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов, лизинговых компаний;

• НКЦБФР — регулятором для фондов финансирования строительства и фондов операций с недвижимостью, негосударственных пенсионных фондов и их администраторов. Нацкомфинуслуг будет ликвидирован.