Ряды небанковских финучреждений покинуло еще два ООО — НБУ

Сегодня, 28 сентября, Национальный банк Украины сообщил, что из Государственного реестра финансовых учреждений исключено два участника рынка.

Ряды небанковских финучреждений покинуло еще два ООО — НБУ
Фото: racurs.ua

Кого исключили

  • ООО «Стартап ФИНАНС»;
  • ООО «ЗАПАДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ».

Соответствующие решения были приняты Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 25 сентября 2020.

Основание — представленные учреждениями обращения.

Относительно рынка небанковских финансовых услуг

Всего на рынке по состоянию на 31 августа 2020 года учитывается 2084 участников небанковского финансового рынка, в состав которых входят:

• 196 рисковых (non-life) и 19 лайфовых страховщиков;

• 63 страховых брокера;

• 1031 финансовая компания, имеющие лицензии на кредитование, лизинг, факторинг, предоставление гарантий, перевод средств и обмен валют;

• 327 кредитных союзов;

• 144 лизинговые компании;

• 304 ломбарды.

Относительно Закона о сплите

В соответствии с Законом о сплите, который вступил в силу 1 июля 2020 года:

НБУ стал регулятором небанковских финучреждений: страховых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов, лизинговых компаний;

• НКЦБФР — регулятором для фондов финансирования строительства и фондов операций с недвижимостью, негосударственных пенсионных фондов и их администраторов. Нацкомфинуслуг будет ликвидирован.

Имплементация Закона о сплите была одним из требований Международного валютного фонда.

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