Ряды небанковских финучреждений покинуло еще два ООО — НБУ
Сегодня, 28 сентября, Национальный банк Украины
Кого исключили
- ООО «Стартап ФИНАНС»;
- ООО «ЗАПАДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ».
Соответствующие решения были приняты Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 25 сентября 2020.
Основание — представленные учреждениями обращения.
Относительно рынка небанковских финансовых услуг
Всего на рынке по состоянию на 31 августа 2020 года учитывается 2084 участников небанковского финансового рынка, в состав которых входят:
• 196 рисковых (non-life) и 19 лайфовых страховщиков;
• 63 страховых брокера;
• 1031 финансовая компания, имеющие лицензии на кредитование, лизинг, факторинг, предоставление гарантий, перевод средств и обмен валют;
• 327 кредитных союзов;
• 144 лизинговые компании;
• 304 ломбарды.
Относительно Закона о сплите
В соответствии с Законом о сплите, который вступил в силу 1 июля 2020 года:
• НБУ стал регулятором небанковских финучреждений: страховых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов, лизинговых компаний;
• НКЦБФР — регулятором для фондов финансирования строительства и фондов операций с недвижимостью, негосударственных пенсионных фондов и их администраторов. Нацкомфинуслуг будет ликвидирован.
Имплементация Закона о сплите была одним из требований Международного валютного фонда.