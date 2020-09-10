Пакистан расширяет металлургические мощности

Пакистан расширяет металлургические мощности

Пакистанская металлургическая компания Agha Steel Industries планирует провести в сентябре текущего года IPO, чтобы профинансировать свой проект расширения производственных мощностей.

Как заявил генеральный директор Хуссейн Агха, компания планирует привлечь 3,6-5 млрд рупий (21,6-30 млн долл.). Если эта целью будет достигнуто, данное IPO станет крупнейшим в сталелитейной отрасли Пакистана.

Agha Steel в 2018 г. ввела в строй электродуговую печь, что позволило ей довести мощности по выплавке стали до 450 тыс. т в год. Средства, полученные в ходе IPO, планируется направить на строительство прокатного стана, запуск которого позволит увеличить выпуск арматуры от 250 тыс. до 650 тыс. т в год.

Спрос на прокат строительного назначения в Пакистане растет высокими темпами благодаря реализации большого числа инфраструктурных проектов с китайскими инвестициями. Кроме того, в стране принят новый закон, в соответствии с которыми средства, утаенные от налогообложения, можно легализовать, направив их на строительство жилья.

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