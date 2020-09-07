Бывшему руководителю аэропорта "Борисполь" сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением

Размер причиненного ущерба превышает 16,5 млн грн.

Бывшему руководителю аэропорта "Борисполь" сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением
Фото: www.mtu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему руководителю государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на ГП "Международный аэропорт "Борисполь"". Экс-руководителю предприятия и начальнику службы арендных отношений сообщили о подозрении, поскольку они в течение 5 лет неправомерно передавали помещения в аренду по заниженной стоимости. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 ( "Злоупотребление властью или служебным положением")", - говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, должностные лица международного аэропорта "Борисполь" с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности по заниженной стоимости.

По двум незаконным договорам размер причиненного ГП "МА "Борисполь" ущерба превышает 16,5 млн грн. Поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре, отмечают в НАБУ.

По данным следствия, должностные лица ГП "МА "Борисполь" прекратили заключение незаконных предварительных договоров в интересах представителей субъектов предпринимательской деятельности только после получения в 2019 году рекомендаций Национального бюро об устранении причин и условий, способствующих совершению уголовного преступления.

Расследование указанных фактов осуществляется с июня 2019 года. НАБУ и САП продолжают расследование других эпизодов.

Как известно, в указанный период 2014-2019 годов аэропорт "Борисполь" имел нескольких руководителей. С 2017 года руководителем ГП является Павел Рябикин.

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