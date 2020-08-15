Во втором квартале ВВП уменьшился на 11,4%

В апреле-июне 2020 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП), по оперативным данным, уменьшился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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Динамика ВВП

Напомним, что Национальный банк оценил падение ВВП в апреле-июне в 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-марте 2020 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным уменьшился на 1,3% (в постоянных ценах 2016 года) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до 845,829 млрд гривен (в фактических ценах).

Обновленные макропоказатели

Согласно доработанному прогнозу, в 2021 году украинская экономика вырастет на 4,6%, а в 2022 году — на 4,3%.

По базовому сценарию предполагается восстановление положительного тренда развития экономики после значительных потерь, вызванных пандемией в мире, и прогнозируется: