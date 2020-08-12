Коронавирус больно ударил по металлургам Латинской Америки

Коронавирус больно ударил по металлургам Латинской Америки

Многие страны Латинской Америки продолжают страдать от коронавируса. На этот регион приходится более 25% от общемирового показателя заболевших и умерших. Хотя латиноамериканские страны отменяют карантинные мероприятия и открывают экономику, региональная металлургическая промышленность остается в кризисном состоянии.

По данным Латиноамериканского института стали Alacero, в первой половине 2020 г. производство стали в регионе упало на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в мире без учета Китая спад составил 14,2%.

В июне в странах Латинской Америки было выплавлено 5,174 млн. т металла, что на 29% уступает показателю июня 2019 г. В мире без Китая отставание от прошлогоднего показателя составило при этом 21,1%.

Как сообщает Alacero, в январе-мае 2020 г. видимое потребление стальной продукции в регионе составило 23,686 млн. т, что на 13% уступает прошлогоднему уровню. В Бразилии спрос сократился как раз на 13%, а в Мексике — на 9%. Из-за того, что потребление снизилось в меньшей степени, чем производство, латиноамериканские страны увеличили нетто-импорт проката и труб.

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