О скандале вокруг строек “Аркады” написал Washington Post

О скандале вокруг строек “Аркады” написал Washington Post

Крупнейшая газета американской столицы Washington Post в материале, повествующем о инвестиционной привлекательности Украины, посвятила строки протесту инвесторов “Аркады”, которые уже почти два года наблюдают за замороженным строительством своих 40 домов.

Об этом KV стало известно из соответствующей публикации. 

“Упоминание о протесте инвесторов “Аркады” появилось в одном из самых влиятельных изданий мира – Washington Post! Украина открыта для инвестиций? В самом деле? Уже два месяца в Киеве стоят палаточные городки и проходят чуть ли не каждую неделю многотысячные митинги. Это позор для европейской страны. Президент Зеленский, достаточно игнорировать проблему недостроев аркады! Кличко и КГГА – уберите своих рейдеров-эко титушек и садитесь за стол переговоров! Проблема Недостроев Аркады – это проблема власти”, – прокомментировал публикацию паблик “Объединение инвесторов банка “Аркада”.

Напомним, ранее KV уже писала, что инвесторы строек “Аркады”, активно протестующие против недостроев, заявляют, что их пытаются запугать. К систематическим угрозам, авторство которых приписывают местным общественникам, добавились акции запугивания участников палаточного городка под КГГА.

Фото: сайт газеты

 


Вероника Злацкая, КиевВласть

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