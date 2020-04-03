ГБР расследует незаконное строительства жилого квартала в Пуще-Водице
Дела открыты по трем статьям УК.
Офис Генерального прокурора начал уголовные производства в связи с незаконным строительством жилого квартала в Пуще-Водице (Киев) - по фактам незаконной вырубки деревьев, повреждения объектов культурного наследия и злоупотребления властью или служебным положением (ч.3 ст.246, ч.5 ст.298 и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса).
Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований, которое осуществляет досудебное расследование.
"По предварительной информации, должностные лица ЗАО "Киевгорстрой", при содействии должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции и Киевской городской государственной администрации осуществляют незаконное строительство", - говорится в сообщении.
В июле 2017 компания-застройщик получила участок площадью 0,69 гектара в 15-летнюю аренду для строительства рекреационно-оздоровительного комплекса. Однако, вместо него строят жилой комплекс, квартиры в котором уже продаются.
Кроме того, на месте застройки были незаконно вырублены 214 деревьев, хотя по решению Киевского горсовета разрешалась вырубка только одного.
Расследования находится на личном контроле генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Напомним, ранее вКиеве отменили право на начало строительных работ на земельном участке, который в 2004 году был выделен певице, экс-нардепу Оксане Билозир.