Пограничника подозревают в получении $800 взятки за контрабанду

Он способствовал перемещению через границу почти 23 тыс. пачек контрафактных сигарет.

СБУ сообщила инспектору Мукачевского пограничного отряда в Закарпатской области о подозрении в получении взятки на 800 долларов за контрабанду контрафактных сигарет в страны Евросоюза . Об этом сказано в сообщении пресс-службы СБУ .

Фото: СБУ

Евросоюз

Чиновники пограничной службы наладили механизм получения взяток за беспрепятственное перемещение вне установленных пунктов пропуска воптовых партий контрафактных сигарет.

Оперативники задержали инспектора пограничного отряда за рабочим местом после получения 800 долларов взятки за перемещение через границу почти 23 тыс. пачек контрафактных сигарет. Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленником первого транша.

Фото: СБУ

Действия инкриминируются ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК. В частности, сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются другие участники коррупционной схемы.

Проверяется причастность руководства пограничного отряда и сотрудника регионального подразделения управления СБУ в прикрытии контрабандных потоков и коррупционных правонарушений.

Напомним, в феврале служба безопасности раскрыла схему систематического получения неправомерной выгоды должностными лицами таможенного поста "Херсон-Аэропорт" Черноморской таможни. За некоторые суммы они "не замечали" нарушений норм ввоза в Украину товаров иностранного производства. По оперативной информации, «тариф» зависел от стоимости багажа и составлял от 300 до 500 долларов с человека.